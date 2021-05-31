Адвокат рассказал о ходе следствия по делу россиянки Сапеги

Арестованной в белорусской столице россиянке Софии Сапеге еще не предъявили обвинения. Об этом рассказал адвокат девушки Александр Филанович.

«Сегодня обвинение еще не предъявлено. Следственные действия продолжатся завтра», — рассказал он «Известиям». Другую информацию адвокат комментировать отказался.

Ранее в этот день юрист заявлял, что обвинения Сапеге предъявят во второй половине понедельника.

В настоящее время белорусские следователи проверяют Сапегу на причастность к управлению Telegram-каналом «Черная книга Беларуси», где во время массовых протестных акций после выборов президента республики в августе 2020 года года публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов Белоруссии и членов их семей.

Срок задержания россиянки в Белоруссии 26 мая был продлен на два месяца. За день до этого в Сети появилось видео допроса девушки. Она заявила, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси».

Сапега была задержана вместе с бывшим главредом признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Вместе с блогером россиянка 23 мая летела на самолете авиакомпании Ryanair, экстренно севшем в Минске из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. После посадки Сапегу и Протасевича задержали. В Белоруссии россиянке грозит до 12 лет тюрьмы.