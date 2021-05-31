Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Общество
Две трети родителей назвали соцсети главной проблемой в воспитании детей
Спорт
«Монреаль» обыграл «Торонто» и прошел во второй раунд плей-офф
Общество
Прокуратура организовала проверку после пожара в школе на Камчатке
Мир
Первый частный детский дом открыли в провинции Алеппо
Общество
Три человека пострадали при пожаре в школе на Камчатке
Мир
Делегация из Германии решила посетить США в рамках обсуждения СП-2
Общество
Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал
Общество
Экс-директора «Открытой России» доставили домой в рамках обысков

Россия призвала ЕС повлиять на Киев для выполнения Минских соглашений

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия призвала Евросоюз усилить воздействие на Украину, чтобы добиться выполнения Минских соглашений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Португалии Сантушем Силвой.

Он также выразил надежду на то, что этот призыв был услышан.

«Говорили о ситуации на востоке Украины. Мы призвали наших европейских коллег более активно воздействовать на Киев, чтобы добиться полного выполнения Минских договоренностей. И рассчитываю, что этот сигнал был услышан и мы сможем увидеть результаты в ближайшее время», — сказал Лавров на пресс-конференции по результатам переговоров.

27 мая глава украинской делегации в переговорах по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в регионе.

Основанием для данного решения он считает прекращение Украиной авиасообщения с соседней республикой на фоне инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair и задержанием бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

В тот же день Ольга Ковитиди отметила, что украинские власти пытаются использовать инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии в качестве повода для срыва Минских соглашений.

В Госдуме, в свою очередь, заявили, что позиция Киева и лично главы украинской делегации зависит от мнения Вашингтона, а слова о смене Минска как площадки для встреч говорят о желании сорвать или завести переговоры в тупик.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский упомянул о планах властей представить на рассмотрение общества референдум по разрешению ситуации в Донбассе. Кроме того, он также отметил, что конфликт в Донбассе можно сравнить с шахматной партией, где Киев играет белыми и сразу без половины фигур.

В свою очередь, специалист Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил «Известиям», что данная идея украинского лидера является бесперспективной для восстановления мира в регионе. Эксперт отметил, что подобный референдум даст Киеву более весомый аргумент для отказа от Минских соглашений.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021