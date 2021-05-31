Россия призвала ЕС повлиять на Киев для выполнения Минских соглашений
Россия призвала Евросоюз усилить воздействие на Украину, чтобы добиться выполнения Минских соглашений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Португалии Сантушем Силвой.
Он также выразил надежду на то, что этот призыв был услышан.
«Говорили о ситуации на востоке Украины. Мы призвали наших европейских коллег более активно воздействовать на Киев, чтобы добиться полного выполнения Минских договоренностей. И рассчитываю, что этот сигнал был услышан и мы сможем увидеть результаты в ближайшее время», — сказал Лавров на пресс-конференции по результатам переговоров.
27 мая глава украинской делегации в переговорах по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в регионе.
Основанием для данного решения он считает прекращение Украиной авиасообщения с соседней республикой на фоне инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair и задержанием бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
В тот же день Ольга Ковитиди отметила, что украинские власти пытаются использовать инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии в качестве повода для срыва Минских соглашений.
В Госдуме, в свою очередь, заявили, что позиция Киева и лично главы украинской делегации зависит от мнения Вашингтона, а слова о смене Минска как площадки для встреч говорят о желании сорвать или завести переговоры в тупик.
20 мая президент Украины Владимир Зеленский упомянул о планах властей представить на рассмотрение общества референдум по разрешению ситуации в Донбассе. Кроме того, он также отметил, что конфликт в Донбассе можно сравнить с шахматной партией, где Киев играет белыми и сразу без половины фигур.
В свою очередь, специалист Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил «Известиям», что данная идея украинского лидера является бесперспективной для восстановления мира в регионе. Эксперт отметил, что подобный референдум даст Киеву более весомый аргумент для отказа от Минских соглашений.
Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.