Сенатор обвинила Киев в попытке нивелировать Минские соглашения

Сенатор Ольга Ковитиди заявила «Известиям» 27 мая, что украинские власти пытаются использовать инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии в качестве повода для срыва Минских соглашений.

Ранее в этот день главы украинской делегации в переговорах по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в регионе, так как Украина прекратила авиасообщение с соседней республикой на фоне инцидента с самолетом Ryanair.

«Официальный Киев уже давно самоустранился от мирного разрешения братоубийственной гражданской войны в Донбассе и участия в Минских договоренностях. Для всех уже очевидно, что инцидент с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая и задержания бывшего главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича является лишь поводом для введения Брюсселем против Белоруссии и неугодного ЕС и США Лукашенко новых ограничений, секторальных санкций», — сказала Ольга Ковитиди.

Сенатор отметила, что подтверждением манипуляции со стороны Запада вокруг инцидента с самолетом является тот факт, что официальный Брюссель оставил без реакции принудительную посадку в Австрии самолета президента Боливии Эво Моралеса по запросу США в 2013 году.

Также в 2016 году прошел незамеченным подобный факт принудительной задержки авиаборта на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом «антимайдана» Арменом Мартиросяном, заключила сенатор.

23 мая ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией после того, как накануне самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. Для сопровождения воздушного судна задействовали истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

На борту самолета находился Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей Софией Сапегой.

На саммите Евросоюза 24 мая было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС из-за инцидента с самолетом. Ряд международных авиакомпаний, включая Air France и airBaltiс, отказались от использования воздушного пространства Белоруссии.