АвтоВАЗ выпустит новое поколение Lada Niva в 2024 году

Новое поколение российского внедорожника Lada Niva появится на рынке в 2024 году. Об этом сообщает газета «ВА-Волжский Автостроитель».

Предположительно, автомобиль получит высокий клиренс и полноценную систему полного привода с понижающим рядом передач.

Новая Lada Niva будет сравнима с пятидверной версией нынешнего внедорожника. Длина составит 4280 мм (на 40 мм больше, чем пятидверная Niva Legend). Колесная база модели — 2600 мм.

Автомобиль получит 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 122 л.с., а также турбированный 1,3-литровый агрегат Renault.

Бензиновый двигатель будет сочетаться с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором Jatco. Турбированный двигатель Renault будет комплектоваться исключительно вариатором.

6 мая сообщалось, что «АвтоВАЗ» в апреле 2021 года продал 37 931 автомобиль, что в четыре раза больше показателей апреля 2020-го и на 17,4% выше продаж того же месяца 2019-го.