Новая Lada Niva получит турбомотор

Новое поколение автомобиля Lada Niva получит 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 122 л.с., а также турбированный 1,3-литровый агрегат Renault. Об этом 26 января сообщает «Авторевю» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что бензиновый двигатель будет сочетаться с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором Jatco. Турбированный двигатель Renault будет комплектоваться исключительно вариатором.

По данным издания, новая Lada Niva будет сравнима с пятидверной версией нынешнего внедорожника. Длина составит 4280 мм (на 40 мм. больше, чем пятидверная Niva Legend). Колесная база модели — 2600 мм.

Новая Lada Niva получит систему полного привода, высокий дорожный просвет, а также прочный кузов. Кроме того, машину планируется продавать за пределами российского рынка.

АвтоВАЗ планирует выпустить полностью новое поколение внедорожника Lada Niva в 2024 году.

19 января сообщалось, что в 2020 году в странах Европейского союза (ЕС) было продано 2075 новых автомобилей Lada, что на 58,3% меньше, чем в 2019 году.