АвтоВАЗ рассказал о новом поколении Lada Niva

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ планирует выпустить полностью новое поколение внедорожника Lada Niva в 2024 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Началась работа над будущим поколением легендарной Niva. Автомобиль получит две версии — с компактной и удлиненной колесной базой — и будет базироваться на платформе CMF-B», — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы АвтоВАЗа, новая Lada Niva получит систему полного привода, высокий дорожный просвет, а также прочный кузов. Кроме того, машину планируется продавать за пределами российского рынка.

11 января сообщалось, что АвтоВАЗ объявил о переименовании модели Lada 4×4 и возвращении ей первоначального названия Niva. Теперь внедорожник называется Lada Niva Legend.