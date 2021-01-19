Европейские продажи автомобилей Lada в 2020 году упали на 58%

В 2020 году в странах Европейского союза (ЕС) было продано 2075 новых автомобилей Lada, что на 58,3% меньше, чем в 2019 году. Об этом говорится в отчете Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

Что касается декабря 2020 года, то тут продажи Lada также показали минус. За месяц европейцы приобрели 112 машин российской компании (–74,2% к результату 2019 года).

В начале июня 2020 года стало известно, что «АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей Lada на европейский рынок из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС. В рамках экономии руковод­ство российского автозавода решило не вклады­ваться в доработку двигателей Lada под новые эконормы.

18 января сообщалось, что «АвтоВАЗ» тестирует в Тольятти обновленную модель Lada Vesta, которая получила приставку FL.