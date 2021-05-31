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Ученый призвал выяснить происхождение COVID-19 во избежание COVID-26 и COVID-32

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Требуется выявить причины возникновения COVID-19, иначе человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32, сообщил в понедельник, 31 мая, американский эксперт по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез в эфире телеканала NBC News.

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«Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS)… Нынешняя — третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», — подчеркнул эксперт.

По его словам, нужно исследовать «возникновение вспышки» нового коронавируса. Для этого в китайский город Ухань, где началась эпидемия, должны отправиться вирусологи, эпидемиологи и другие специалисты, чтобы на месте собрать необходимые для анализа данные и образцы.

При этом Хотез заявил, что окажется проблематичным получить сведения о происхождении COVID-19 без сотрудничества с Китаем по этому вопросу.

«Думаю, мы действительно должны оказать сильное давление на Китай, включая возможные санкции, чтобы команда выдающихся эпидемиологов и вирусологов в Китае получила беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям», — подытожил эксперт.

Ранее, 26 мая, президент США Джо Байден поручил американским разведслужбам «удвоить усилия» в поиске источника происхождения коронавируса. Он попросил составить доклад, в котором необходимо уделить особое внимание отдельным областям, которые могут потребовать дальнейшего расследования, в том числе «вопросам по Китаю».

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 27 мая заявил, что подобное поведение США демонстрирует пренебрежительное отношение страны к фактам и науке, а также ее незаинтересованность в проведении научного исследования происхождения коронавируса.

23 мая газета The Wall Street Journal отмечала, что болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения коронавируса.

20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» данных о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии.

Китай, в свою очередь, назвал такую теорию клеветой и заговором. В заявлении посольства страны в Вашингтоне отмечалось, что «некоторые политические силы пытались манипулировать и обвинять с самого начала пандемии».

В конце марта был опубликован доклад международной группы экспертов ВОЗ о поездке в Китай в январе–феврале для проведения исследования происхождения коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Наиболее вероятной считается передача коронавируса между животными, а потом человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.

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