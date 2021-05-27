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В Китае назвали манипуляцией заявления США о происхождении COVID-19

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США используют пандемию коронавируса, чтобы осуществлять политические манипуляции и перекладывать вину. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в министерстве иностранных дел Китая.

Экстренное ВОЗвещение: источник COVID-19 может быть так и не определен
Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад о происхождении SARS-Cov-2

«Некоторые лица в США, закрывая глаза на факты и науку, игнорируя собственные неудачи в борьбе с коронавирусом и многие противоречивые моменты, неоднократно призывали к проведению повторного расследования в Китае», — заявил официальный представитель МИДа Чжао Лицзянь в ходе брифинга. Текст приводится на официальном сайте министерства.

По его словам, подобное поведение демонстрирует пренебрежительное отношение американской стороны к фактам и науке, а также ее незаинтересованность в проведении научного исследования происхождения COVID-19.

«Вместо этого они используют эпидемию как инструмент для марания грязью, политических манипуляций и перекладывания вины», — добавил Лицзянь.

Он также подчеркнул, что штаты продолжают призывать КНР к участию в прозрачных международных расследованиях о происхождении инфекции, однако в таком случае Вашингтон сам должен начать сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и провести соответствующее расследование на своей территории.

Накануне президент США Джо Байден поручил американским разведслужбам «удвоить усилия» в поиске источника происхождения коронавируса. В докладе он попросил уделить особое внимание отдельным областям, которые могут потребовать дальнейшего расследования, в том числе «вопросам по Китаю».

23 мая газета The Wall Street Journal написала, что болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения коронавируса. Издание поясняло, что болезнь ученых проходила тяжело.

20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» сведений о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии.

В свою очередь, Китай назвал такую теорию клеветой и заговором. В заявлении посольства страны в Вашингтоне сказано, что «некоторые политические силы пытались манипулировать и обвинять с самого начала пандемии».

В конце марта был опубликован доклад международной группы экспертов ВОЗ о поездке в Китай в январе-феврале с целью исследования происхождения коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу, наиболее вероятной считается передача коронавируса между животными, а потом человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.

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