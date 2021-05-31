Турецкий марш: «Анадолу» победил в Евролиге, оставив ни с чем «Барсу»

Турецкий «Анадолу» впервые в своей истории выиграл Евролигу. Команда Эргина Атамана заслужила эту победу, переиграв в полуфинале действовавших на тот момент чемпионов турнира ЦСКА (89:86), а в финале — самую звездную команду континента за всю историю — «Барселону» (86:81). Московский клуб же в воскресенье уступил «Милану» в матче за третье место. Тем не менее даже два поражения в Кельне — не повод для грусти. Учитывая, как сложно складывался сезон для ЦСКА — сам выход в «Финал четырех» можно считать успехом.

— Понятно, что у ЦСКА хватало проблем, — сказал «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Соколовский. — Демарш Джеймса, травма Милутинова, с которым ЦСКА были самой подбирающей командой Евролиги, привлечение двух новых игроков по ходу сезона, не лучшая форма Боломбоя после повреждения… Но я увидел и тактические ошибки. Например, Ивану Ухову я бы больше доверял в начале игры. Он очень старательный парень, обрел уверенность в своем дальнем броске. Семен Антонов дает сумасшедшую энергию команде, способен много подбирать. Но их Итудис почему-то задействовал по минимуму. Фойгтманн и Шенгелия, наоборот, получили слишком много игрового времени и были выжаты в концовке. Так что мне кажется, что даже в этом составе качество игры могло бы быть немного лучше. При этом я надеюсь, что ЦСКА проведет грамотную селекцию и вновь вернется на вершину. Сейчас есть дефицит игроков в задней линии. С топ-командами это сказывается.

Не день Клайберна

Впервые за долгие годы ЦСКА приехал на «Финал четырех» не в статусе фаворита. Команда Димитриса Итудиса больше не имеет в составе звезд первой величины (Теодосич, Де Коло, Серхио Родригес), а по ходу сезона потеряла двух ключевых игроков. Во многом благодаря Майку Джеймсу и Николе Милутинову армейцы с октября по декабрь выиграли 12 матчей подряд в регулярке и практически обеспечили себе место в плей-офф. В январе во время игры с «Баварией» сломался Милутинов (операция на плече и длительное восстановление). За несколько дней до этого Джеймс во второй раз на повышенных тонах поговорил с Итудисом. Президент армейцев Андрей Ватутин примирил стороны, но ненадолго. В марте Майку дали вольную.

В феврале ЦСКА вынужденно вышел на рынок, заплатив неустойку за центрового Майкла Эрика и разыгрывающего Иффе Лундберга. Оба очень помогли команде весной. Эрик иногда заставлял забыть о травме Милутинова (матчи с «Зенитом», «Химками» и «Виллербаном»), а Лундберг доказал, что готов играть важную роль в большом клубе (датчанин мечтает уехать в НБА). Понятно, что замена Джеймса на Лундберга не прошла бесследно. Итудису пришлось полностью перестраивать игру своей команды в атаке. Если раньше большинство комбинаций было заточено под Майка, то теперь надо было найти новых лидеров. Парней, кто готов брать на себя инициативу в тех случаях, когда у команды «не идет». В разных играх эту роль на себя примеряли Клайберн, Хэкетт, Лундберг и Шенгелия (последний наконец-то стал оправдывать вложенные в него средства).

В плей-офф ЦСКА улыбнулась удача. Баскетбольный бог, видимо, отблагодарил команду за все страдания. У «Фенербахче» — одной из лучших команд Евролиги второй половины сезона — из-за положительных тестов на коронавирус вылетели полкоманды и главный тренер Кокошков. Как итог — 3:0 в пользу москвичей и очередная путевка в «Финал четырех».

Тут ЦСКА ждал другой турецкий гранд — «Анадолу Эфес». Клуб с отличным бюджетом был близок к тому, чтобы построить команду-династию. В решающем матче «Финала четырех» — 2019 их притормозил ЦСКА, потом пандемия (команда выиграла 24 матча из 28 до экстренного закрытия сезона), а этим летом MVP Евролиги-2020/21 Василие Мицич уезжает в НБА. Контракты заканчиваются еще у ряда лидеров. То есть команда Атамана сейчас находится в такой же ситуации, как ЦСКА два года назад. Это последний шанс этого состава выиграть что-то особенное.

И туркам удалось воплотить свою мечту в жизнь. В полуфинале они взяли реванш у ЦСКА за поражение в Витории. Российский клуб провалил первую половину («–12»), но сумел вернуться в игру в заключительной десятиминутке. Команда Итудиса смогла отыграться с «–21», психологически сломали соперника в концовке, но не хватило контрольного попадания. Уилл Клайберн завершал последнюю атаку трехочковым, но мяч угодил в переднюю дужку.

В матче за третье место у армейцев уже не было той мотивации. По накалу борьбы матч явно не соответствовал решающей стадии сезона и завершился победой «Милана» (83:73). В составе ЦСКА эту игру себе в актив может занести Шенгелия, набравший 18 очков.

Финальная битва

В решающем матче сезона «Анадолу» обыграл «Барселону» (86:81) и стал вторым турецким клубом в истории, который выиграл Евролигу (ранее это удавалось сделать «Фенербахче»). Самым ценным игроком (MVP) «Финала четырех» был признан Василие Мицич. В игре с «Барселоной» он принес турецкой команде 25 очков, пять передач и три перехвата.

— Сейчас параллельно идет плей-офф НБА, и по уровню борьбы и интриги «Финал четырех» Евролиги явно стоит выше, — продолжил Борис Соколовский. — В финале я болел за «Анадолу». Большое достижение, что европейскому клубу на протяжении трех сезонов удавалось сохранить стабильный состав. В таком случае игроки начинают чувствовать себя прекрасно в коллективе, прибавляют в мастерстве, когда долго работают в одной системе. А вот «Барсе» как раз и не хватило стабильности состава. Новый тренер, много новичков. Вот в следующем сезоне их будет очень сложно остановить. Конечно, Мицич по-праву стал MVP. Хорош был Шанлы, Синглтон, Ларкин. Последнего часто сравнивают с Майком Джеймсом. Но насколько динамичная игра идет у «Анадолу» с Ларкиным, настолько останавливал ритм своей команды и движение игроков Джеймс.

По мнению Бориса Соколовского, Атаман сумел удивить Шарунаса Ясикявичюса.

— Надо было не побояться дать много игрового времени Пляйссу, который не играл в полуфинале, — заключил эксперт. — Ему не хватало атлетизма в борьбе на чужом щите, но свой щит он отработал отлично, цементировал защиту. Когда немец получил травму, то его здорово подменил Шанлы. Чувствовалось, что игроки верят друг в друга. У баскетболистов «Барсы», не знаю почему, было заметно давление. Нервничал даже Миротич. Он не реализовал свой потенциал даже на 70%. Каталонцы держались в игре за счет Дэвиса и Хиггинса. Уверен, что Кори бы стал MVP, если бы испанский клуб взял титул. Я удивился, когда за две минуты до конца четвертой четверти его заменил Ясикявичюс. Это его дело, но мне кажется, что Кори должен был играть больше.

Особо стоит отметить работу арбитров. В Кельне ни у одной из команд не было никаких вопросов к судейству.