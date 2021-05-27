Русско-турецкая весна: сможет ли ЦСКА защитить титул Евролиги

Чемпион Евролиги-2020/21 опеределится 28–30 мая в Кельне. ЦСКА постарается сохранить титул , но, учитывая многочисленные проблемы с составом, сделать это будет крайне непросто. Соперник армейцев по полуфиналу — турецкий «Анадолу» — уже три года играет одним и тем же составом, а связка защитников Шейн Ларкин – Василие Мицич наводит страх на все команды турнира. В другой паре сыграют «Барселона» и «Милан». Каталонский клуб, имеющий две равноценные пятерки, долгое время считался фаворитом сезона, но четвертьфинальная серия с «Зенитом» показала, что у команды Шарунаса Ясикявичюса есть слабые места. Такой опытный тренер, как Этторе Мессина, вполне может этим воспользоваться.

Обновленный ЦСКА против Ларкина и Мицича

Первая игра «Финала четырех-2021» будет повторением чемпионской игры двухлетней давности. Тогда ЦСКА уверенно победил «Анадолу», завоевав второй титул за четыре года. С тех пор состав армейцев обновился более чем наполовину. Из лидеров остались только Уилл Клайберн и Даниэль Хэкетт. Турки же полностью сохранили свой ростер, были близки к победе в прошлом году (сезон оборвала пандемия) и теперь полны желания восстановить справедливость.

Но для начала надо пройти ЦСКА. Армейцы приехали в Кельн после тяжелейшей серии с «Зенитом» в Единой лиге. С одной стороны, команда Димитриса Итудиса провела четыре энергозатратных матча, с другой — получила огромную уверенность и поспаринговалась с участником плей-офф Евролиги. «Анадолу» легко выиграл свой полуфинал, в каждом из трех матчей разгромив «Бешикташ». Это может сыграть плохую службу команде Атамана.

С другой стороны, все лидеры турецкой команды в строю. Рисунок же игры ЦСКА несколько раз менялся за последние десять месяцев. В январе тяжелую травму получил основной центровой команды Никола Милутинов, в конце марта Димитрис Итудис окончательно разошелся во взглядах с лучшим снайпером команды Майком Джеймсом. В итоге американец уехал доигрывать сезон в НБА, а армейцы в срочном порядке выписали Иффе Лундберга из «Зелены Гуру». Лидер сборной Дании сразу сумел показать себя во всей красе, но сможет ли он сыграть в «Финале четырех» — большой вопрос. Иффе пропустил серию с «Зенитом» из-за болезни, но полетел с командой в Кельн.

Русско-турецкая весна Матч Евролиги по баскетболу между командами ЦСКА и «Анадолу Эфес» Фото: ТАСС/EPA/TOLGA BOZOGLU

— «Анадолу» — фаворит этой пары, — отметил в беседе с «Известиями» скаут «Химок» Денис Караульнов. — У них более сыгранный коллектив, более глубокая скамейка запасных . Плюс у Атамана есть много ребят, кто не только «таскает рояль», но и может выстрелить в самый нужный момент. У ЦСКА действительно было много проблем. Плюс непонятно, сыграет ли Лундберг или нет. Сможет ли Шенгелия показать классный баскетбол. В этом сезоне он не так стабилен, как в «Басконии», а ставки на него делаются приличные.

В регулярном сезоне команды обменялись домашними победами, причем оба матча закончили форменными разгромами. ЦСКА выиграл в Москве с разницей «+30» и проиграл в Стамбуле «–25».

— Действительно, у «Анадолу» есть большое преимущество в том, что они долго играют вместе, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» форвард ЦСКА Уилл Клайберн. — Мы же перестраивались, по ходу сезона в состав влились два новых игрока. Тем не менее когда всё решается в одной конкретной игре, то произойти может всё что угодно. Мы уважаем турецкую команду, но верим в свою победу. У нас есть всё необходимое, чтобы сохранить титул.

Опыт против молодости

Вторая пара не менее интересная. «Милан» сыграет свой первый «Финал четырех» за 29 лет, «Барселона» последний раз доходила до этой стадии в 2014 году. Оба клуба вложили огромные деньги в новичков за последние два года и сейчас проверят свои амбиции в очной дуэли.

Русско-турецкая весна Пау Газоль Фото: ТАСС/Zuma/David Ramirez

Джокером «Барсы» может стать Пау Газоль. Самый звездный игрок в Евролиге в пятом матче серии с «Зенитом» доказал, что и в 40 лет можно быть лучшим в составе. Свой уровень должны показать экс-игрок ЦСКА Кори Хиггинс и Никола Миротич. Последнего «Зенит» практически выключил из игры. Наверняка, Мессина обсудил этот момент с коллегой Хавьером Паскуалем. Также «Барсе» очень важно сдержать Шейвона Шилдса, который в последнее время набрал отличную форму.

«Милану» важно не дать разыграться Нику Калатесу, а также попытаться взять как можно больше подборов в нападении. По этому показателю итальянцы только 17-е в этом сезоне (8,2), а соперник среди лидеров (10,5). Определить фаворита в этой паре невозможно. На стороне «Милана» опыт ростера (Хайнс, Датоме, Родригес, Дилэйни) и главного тренера, за «Барсу» более звездный состав.

— В этой паре мои симпатии на стороне Шарунаса Ясикявичюса, — продолжил Денис Караульнов. — Литовец — яркий представитель новой тренерской школы. Когда он пришел в «Барсу», старожилы его не приняли. Со многими у него были напряженные отношения, в середине сезона пришлось отчислить Эртеля. То есть он гнул свою линию, добрался до «Финала четырех» и сейчас имеет возможность доказать руководству и игрокам, что был прав. Поэтому хочу, чтобы у него все получилось в Кельне. Хотя опыт игроков «Милана», имеющих за плечами огромное количество участия в «Финале четырех», может сказаться.

Добавим, что все игры «Финала четырех» пройдут без зрителей.

Русско-турецкая весна Шарунас Ясикявичюс Фото: ТАСС/Zuma/Javier Borrego