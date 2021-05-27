Швейцария нанесла Словакии поражение на чемпионате мира по хоккею

27 мая на арене «Олимпийский спортивный центр» в Риге Швейцария нанесла Словакии первое поражение на чемпионате мира по хоккею, забросив восемь шайб. Об этом 27 мая сообщает «Спорт-Экспресс».

Для словаков это поражение стало первым на турнире в Риге после трех побед, в том числе над Россией (3:1). Швейцарцев вывел вперед Рафаэль Диас, затем голы забивали Свен Андригетто, Тимо Майер, Филипп Курашев, дважды — Ромен Леффль и Грегори Хоффман.

Единственную шайбу от словаков в ворота соперника забил Михал Криштоф.

После четырех матчей турнира у сборных Швейцарии, Словакии и России по девять очков.

До этого матча встреча сборной Швейцарии со сборной Швеции закончилась для швейцарцев поражением со счетом 0:7.

Словаки одержали победу над сборной России со счетом 3:1 24 мая в матче предварительного этапа чемпионата мира.

26 мая сборная Канады обыграла команду Норвегии, одержав первую победу в чемпионате мира по хоккею. Матч завершился со счетом 4:2.

До этой игры Канада потерпела три поражения подряд на ЧМ по хоккею — от сборных США (1:5), Латвии (0:2) и Германии (1:3) — и занимала последнее место по результативности на турнире.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.