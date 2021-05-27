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Сборная Канады одержала первую победу на ЧМ по хоккею

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Сборная Канады обыграла команду Норвегии и одержала первую победу в чемпионате мира по хоккею.

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Матч, проходивший в Риге 26 мая, завершился счетом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) в пользу канадцев.

В составе победителей дубль оформил Адам Хенрик, еще по одной шайбе вогнали Коннор Браун и Эндрю Манджапане.

У норвежцев отличились Томас Валькве Ольсен и Матс Россели Ольсен, пишет «Спорт-Экспресс».

Теперь обе команды имеют в активе по три очка. Благодаря победе канадцы поднялись на шестое место в турнирной таблице группы В, а норвежцы идут седьмыми.

До этой игры Канада потерпела три поражения подряд на ЧМ по хоккею — от сборных США (1:5), Латвии (0:2) и Германии (1:3) — и занимала последнее место по результативности на турнире.

Как отмечала 24 мая газета «Спорт-Экспресс», канадская сборная рискует не попасть в плей-офф ЧМ-2021 даже в случае побед во всех оставшихся матчах в группе.

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