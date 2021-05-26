«В полуфиналах ЧМ мы можем увидеть совершенно неожиданных участников»

Хоккеисты сборной Белоруссии на старте чемпионата мира в Риге претендуют на звание одной из главных сенсаций турнира. После поражения в первом матче от Словакии (2:5) они сумели победить входящую в число фаворитов ЧМ Швецию (1:0), а сутки спустя лишь в овертайме проиграли Чехии (2:3).

Сейчас они борются за выход в четвертьфинал. Притом что на предыдущем ЧМ играли в дивизионе B, так как в 2018 году в Копенгагене заняли последнее место в своей группе и вылетели из элитной группы.

В интервью «Известиям» ассистент главного тренера сборной Белоруссии Михаил Кравец, последние два года возглавлявший в КХЛ подольский «Витязь», объяснил, за счет чего команда удачно начала первенство планеты, и прокомментировал прогресс вратаря Дэнни Тейлора.

— За счет чего удалось выиграть у Швеции?

— Шведов победили за счет хорошей командной игры, самоотверженности ребят. Ну и конечно, отличной игры вратаря. И после матча со Словакией поработали на тренировке над меньшинством. Не пропустили в неравных составах ни одного гола и в принципе достойно выступили.

— Швеция проиграла вам и Дании. Это говорит о слабости шведов или о том, что команды, подобные Белоруссии, прибавили?

— Такой мысли нет — слабые шведы или сильные. Конечно, у них, может быть, нет самых лучших игроков на этом турнире. Но у каждой команды есть проблемы, есть сильные и слабые стороны. В данной ситуации мы, видимо, больше старались, сильнее хотели победить. Как пойдут дела дальше, зависит только от нас. И лишь расстановка команд после заключительных игр в группе ответит на вопрос, кто из нас слабый, а кто сильный.

— Что случилось с Евгением Лисовцом? Есть шанс, что он еще сыграет на турнире?

— Я так понимаю, в матче со Швецией при падении он сильно ударился головой, потерял сознание на несколько секунд. Но сейчас Евгений в расположении команды, в воскресенье доктор проделал с ним определенную работу — и в больнице, и в расположении сборной. Чувствует себя хорошо, гораздо лучше. Мы разговаривали с ним, в целом Лисовец в порядке. Будем смотреть, есть ли шансы его подключить к игре или все-таки врачи решат, что ему не стоит выходить на лед, чтобы восстановиться до конца. Сотрясение мозга — непростая травма.

— Если Лисовец не сможет больше сыграть на ЧМ, это будет большая потеря для сборной?

— У нас всегда каждый игрок на счету, как и в любой команде. Отсутствие Евгения, конечно, станет потерей. И придется другим ребятам брать на себя лидерство. Когда выбывают игроки с опытом, как у Жени, оборона выглядит слабее.

— На протяжении прошедшего сезона КХЛ Дэнни Тейлор подвергался жесткой критике после неудачных матчей за минское «Динамо». Сейчас он неплохо вышел на замену против Словакии и сыграл на ноль со Швецией. Как штаб сборной и тренер вратарей его привели в нынешнее состояние?

— Я поддержу слова, сказанные после победы над Швецией нашим главным тренером Михаилом Михайловичем Захаровым: если минское «Динамо» — это команда Белоруссии, то она должна помогать в подготовке игроков сборной Белоруссии. Чтобы в этом клубе играли хоккеисты, которые в будущем смогут выступать в национальной команде. Думаю, Дэнни мог бы иметь побольше игрового времени в «Динамо» (Минск). А сейчас он поработал почти на протяжении двух месяцев с нашим тренером вратарей Дмитрием Леонидовичем Карпиковым. Они нашли общий язык. В принципе у нас все три голкипера в хорошей форме сейчас. Дэнни использовал свои шансы, доказав, что умеет играть и с первых минут матча, и когда выходит на замену. Так произошло и сейчас, на чемпионате мира. Вышел на замену со словаками и очень здорово отыграл. А против Швеции действовал вообще великолепно.

— Ваш штаб сделал капитаном сборной на турнире Егора Шаранговича. Он сильно выделяется после удачного дебютного сезона в составе «Нью-Джерси Дэвилз»?

— Это молодой лидер команды, который выполняет огромный объем работы на площадке, играет в большинстве, меньшинстве и «пять на пять». Что Егор показал и в игре со Словакией. Но и со Швецией он провел отлично матч, выполнив всё, что мы от него просили. Очень хороший, сильный игрок. Это большая поддержка для сборной Белоруссии.

— Никита Комаров сильно изменился ментально после завоевания Кубка Гагарина в составе «Авангарда»?

— Думаю, он стал сильнее и более уверенным. Да, со Словакией произошло неоправданное удаление. Но сам Никита очень переживал по этому поводу, рвался на лед. Мы не знали, будет ли он играть. Когда выяснилось, что его не дисквалифицировали, решили поставить против Швеции — и он достойно отыграл.

— Были шансы, что Кирилл Готовец приедет на чемпионат мира?

— Честно говоря, вопрос не ко мне. Знаю, что Михаил Михайлович разговаривал с Кириллом, хотел видеть на ЧМ его и Андрея Стася. Но по определенным причинам их нет. Думаю, будь они здоровы и готовы играть, приехали бы.

— Каковы шансы Белоруссии на выход из группы?

— Загадывать нельзя: мы всего лишь выиграли одну встречу. Нам нужно продолжать демонстрировать тот хоккей, в который мы договорились играть с ребятами. Использовать свои лучшие качества, которые у нас есть, и стараться играть на победу с каждой командой. Это сложно, но здесь и проявляется командный дух. Надо рационально сыграть, выполнить задание и показать командный дух. Нельзя удаляться. Всё то же самое, что мы делали в матче со Швецией.

— Гиртс Анкипанс (бывший главный тренер рижского «Динамо») не исключил, что команды вроде Латвии и Белоруссии могут пройти дальше четвертьфинала и побороться за медали.

— А почему нет? Если Латвия обыгрывает Канаду, Казахстан — финнов, а мы — Швецию. Идет серьезное сопротивление среди команд. Поэтому в полуфиналах мы можем увидеть совершенно неожиданных участников.