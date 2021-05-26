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Сборная Канады заняла последнее место по результативности на ЧМ по хоккею

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Сборная Канады показала худшую результативность среди всех команд после первых трех матчей на чемпионате мира по хоккею, забив только две шайбы, сообщило 25 мая издание «Спорт-Экспресс».

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Отмечается, что Канада уступила США (1:5), Латвии (0:2) и Германии (1:3). На втором месте с конца по результативности находится команда Великобритании, на счету которой четыре гола. По пять шайб забросили команды Белоруссии, Казахстана и Италии.

Ранее 25 мая сборная Финляндии обыграла Норвегию в матче ЧМ по хоккею со счетом 5:2. В тот же день сборная Швеции разгромила команду Швейцарии со счетом 0:7.

24 мая сборная РФ потерпела первое поражение на ЧМ от сборной Словакии после двух побед над Чехией и Великобританией.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. В группу А входят сборные России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.

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