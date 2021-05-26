Сборная Канады заняла последнее место по результативности на ЧМ по хоккею
Сборная Канады показала худшую результативность среди всех команд после первых трех матчей на чемпионате мира по хоккею, забив только две шайбы, сообщило 25 мая издание «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что Канада уступила США (1:5), Латвии (0:2) и Германии (1:3). На втором месте с конца по результативности находится команда Великобритании, на счету которой четыре гола. По пять шайб забросили команды Белоруссии, Казахстана и Италии.
Ранее 25 мая сборная Финляндии обыграла Норвегию в матче ЧМ по хоккею со счетом 5:2. В тот же день сборная Швеции разгромила команду Швейцарии со счетом 0:7.
24 мая сборная РФ потерпела первое поражение на ЧМ от сборной Словакии после двух побед над Чехией и Великобританией.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. В группу А входят сборные России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.