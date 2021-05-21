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Сборная России стартовала с победы над чехами на ЧМ по хоккею

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Российские хоккеисты в стартовом матче чемпионата мира обыграли команду Чехии со счетом 4:3. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Встреча группы А состоялась 21 мая. В составе россиян шайбы забросили Антон Бурдасов (5-я минута), Артем Швец-Роговой (36), Александр Барабанов (46). У чехов отличились Якуб Флек (10), Якуб Врана (38) и Доминик Кубалик (58).

Победный бросок за 19 секунд до конца игры сделал Михаил Григоренко. Хоккеист Бурдасов забросил первую шайбу сборной России на ЧМ-2021.

Встреча прошла в рижском «Олимпийском спортивный центре». Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.

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