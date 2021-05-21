Хоккеист Бурдасов забросил первую шайбу сборной России на ЧМ-2021

Нападающий сборной России Антон Бурдасов забросил первую шайбу в первом периоде матча чемпионата мира – 2021 по хоккею в ходе встречи с командой Чехии. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает «Спорт-Экспресс».

Хоккеист стал автором гола уже на пятой минуте матча. Ассистентами выступили форварды Михаил Григоренко и Иван Морозов. Заброшенная шайба Бурдасова стала первой на турнире.

Однако спустя пять минут чешский нападающий Якуб Флек сравнял счет. Спортсменам предстоит сыграть еще два периода.

Известно также, что хоккеист впервые сыграл в матче взрослого чемпионата мира.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.