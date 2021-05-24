Сборная России проиграла Словакии в матче ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею проиграла команде Словакии в матче предварительного этапа чемпионата мира (ЧМ) в Риге 24 мая.

Россияне уступили соперникам со счетом 1:3 (0:0, 1:1, 2:0). Шайбу в ворота сборной Словакии забросил Александр Барабанов. В ворота россиян шайбы отправили Милош Келемен, Мартин Гернат и Марек Дялога.

Словаки набрали девять очков и занимают первое место в группе А. У россиян шесть очков и второе место, добавляет «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот день стало известно, что состав сборной РФ по хоккею на предстоящем чемпионате мира пополнят Владимир Тарасенко, Илья Самсонов и Дмитрий Орлов.

Хоккеист Александр Овечкин отказался от участия в чемпионате, так как провел непростой сезон и получил много травм.

В ходе матча 22 мая россияне обыграли соперников из Великобритании со счетом 7:1. В первом периоде сборная РФ отправила в ворота соперников четыре шайбы. Две из них забил Антон Бурдасов, Михаил Григоренко и Сергей Толкачинский — по одной. Шайбы в ворота британцев также забили Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко, Антон Слепышев.

Чемпионат мира по хоккею продлится в Латвии до 6 июня. В группе сборной России команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.