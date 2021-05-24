Веселый старт: наши хоккеисты вырвали победу у чехов и разнесли британцев

В Латвии набирает обороты чемпионат мира по хоккею, в котором сборная России под руководством Валерия Брагина сначала обыграла сборную Чехии (4:3), а затем разгромила команду Великобритании (7:1). Результаты этих встреч вселяют определенный оптимизм и даже позволяют национальной команде надеяться на медали, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Следующая игра — против неудобной сборной Словакии, которая пока также идет без потерь.

Заявка на медали

Первый матч обещал быть для российской команды сложным. Наш соперник перед стартом турнира рассматривался экспертами и букмекерами как один из главных фаворитов. Чехия уверенно выиграла домашний этап Евротура, проходивший незадолго до ЧМ, разгромив на нем сборную России (4:0). То поражение, по словам нашего тренерского штаба, не являлось критичным и не вызвало паники в рядах команды, а лишь способствовало налаживанию игровых связей и определению моментов, над которыми необходимо провести дополнительную работу.

Особое внимание было приковано к вратарской линии команды. Защищать последний рубеж главный тренер сборной России доверил Александру Самонову, невнятно проведшему плей-офф Кубка Гагарина за СКА и допустившему несколько ляпов в матчах чешского этапа Евротура. Матч показал, что Брагин сделал правильный выбор: голкипер смотрелся уверенно, несколько раз крупно выручил сборную и в итоге помог россиянам одержать очень важную победу.

Встреча проходила в острой силовой борьбе, практически без грубости. Единственный неприятный момент — столкновение во втором периоде Адама Мусила и Константина Окулова, в котором наш лидер получил травму. Сборная России с первой же попытки воспользовалась численным преимуществом, отличиться удалось Антону Бурдасову. Далее весь матч складывался по похожему сценарию: мы забивали, чехи сравнивали.

Концовка игры выдалась поистине драматичной. Менее чем за четыре минуты до свистка об окончании третьего периода абсолютно ненужное удаление заработал Евгений Тимкин, чем тут же воспользовалась сборная Чехии. Казалось, что овертайма не миновать, но вновь на первые роли вышли российские игроки, вызванные из НХЛ. Иван Проворов вдоль борта сыграл на Михаила Григоренко, и тот за 19 секунд до конца матча прицельным броском поразил ворота Шимона Грубеца и зафиксировал окончательный счет и победу сборной России.

— Наши ребята одержали очень важную победу, — сказал «Известиям» заслуженный тренер России Юрий Новиков. — Чехия — очень серьезный соперник, с сильными полевыми игроками и очень хорошим вратарем. Так называемые победы на флажке выигравшей команде дают дополнительную энергию для дальнейших матчей, а проигравших, наоборот, могут сломать, вплоть до того, что весь чемпионат пойдет под откос. Скажу честно: перед матчем я сомневался в сборной. Но когда начался матч, то понял, что ребята заряжены только на победу и приложат все силы, чтобы завоевать медали в Латвии.

Словацкий настрой

Во втором матче, прошедшем 22 мая, была разгромлена сборная Великобритании (7:1), для которой само участие на ЧМ — уже круто. Конечно, после победы Латвии над Канадой британцы наверняка надеялись сотворить сенсацию, но исход встречи был решен в первые десять минут, когда счет стал 4:0 в пользу нашей команды. Дублем отметился Антон Бурдасов, в меньшинстве отличился герой матча с Чехией Михаил Григоренко, также забить удалось пропускавшему первую встречу Сергею Толчинскому. В конце первого периода при игре в большинстве британцы всё же смогли поразить владения Ивана Бочарова, получившего право защищать ворота в матче против слабого противника.

Во втором периоде россияне сбавили обороты и лишь однажды заставили капитулировать Джексона Уистла, за матч отразившего 35 бросков в створ своих ворот. Очень красивую шайбу забросил Павел Карнаухов. Нападающий ЦСКА рукой принял верховую передачу от Никиты Задорова, на скорости обошел защитника и уложил вратаря. Третий отрезок матча, как и предыдущий, оказался уже не столь богатым на голы. Сначала Андрей Кузьменко реализовал численное большинство, а затем Антон Слепышев установил финальный счет.

Встречи против заведомо слабых соперников в стартовых матчах чемпионата несут пользу для команды, считает олимпийский чемпион Александр Кожевников.

— Главное в таких матчах — обойтись без травм, — отметил в беседе с «Известиями» эксперт. — Видно было, что тренерский штаб дал указание отрабатывать новые связи, комбинации, с чем игроки успешно справились. Здорово поиграли, в свое удовольствие, приятно было смотреть.

Следующий матч на чемпионате мира сборная России проведет против Словакии, в первом матче победившей белорусов (5:2), а затем и британцев (2:1).

— На Словакию надо настраиваться, — продолжил Александр Кожевников. — Хоть Чехию, которая значительно сильнее по именам, мы и обыграли, молодые и дерзкие словаки очень хотят преподнести сюрприз. У нас же состав — сплав опыта с молодежью, и мы должны без особых проблем одерживать очередную победу.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков тоже подчеркнул, что словаки могут наказать даже за секундную расслабленность.

— Этот чемпионат мира уже удивил нас результатами — например, канадцы и шведы проиграли по матчу, — пояснил «Известиям» Алексей Бадюков. — В игре со словаками ни на секунду нельзя расслабляться. Как только мы начнем думать о медалях или еще о чем-то, сразу можем допустить ошибку. Наша сборная способна на многое, но давайте мыслить поступательно.

Встреча со Словакией состоится 24 мая в 16:15 мск.