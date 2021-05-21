Счет на секундах: Россия вырвала победу у Чехии на чемпионате мира

На стартовавшем в Риге чемпионате мира по хоккею сборная России 21 мая начала выступление с тяжелой победы над Чехией (4:3). Решающую шайбу наша команда забросила за 19 секунд до конца основного времени матча. Подопечные Валерия Брагина три раза выходили вперед, но позволяли сопернику сравнять счет. Тем не менее «Красной машине» удалось избежать овертайма и набрать первые три очка на турнире.

Кадровые добавления

Накануне матча Федерация хоккея России (ФХР) объявила предварительный состав на чемпионат мира. В заявке оставалось семь вакансий. Две из них будут до последнего ждать под людей из НХЛ, которые вылетят по итогам проходящего сейчас первого раунда плей-офф лиги. А еще пять хоккеистов дозаявили за несколько часов до стартового матча.

В список добавились защитник магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов, нападающие петербургского СКА Евгений Тимкин, Эмиль Галимов и Иван Морозов, а также форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков. Остальные приехавшие в Ригу игроки продолжают тренироваться в столице Латвии и могут войти в заявку, если из НХЛ больше никто не приедет. В частности, таковым может оказаться самый ценный хоккеист минувшего плей-офф КХЛ нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский. Кроме него, шансы на это есть у вратаря Ивана Федотова, защитника Алексея Марченко, форвардов Андрея Кузьменко, Василия Подколзина и Ильи Сафонова.

Между тем в день матча с Чехией в Ригу приехал из-за океана защитник Никита Нестеров, который сразу попал на обязательный карантин. Ввод в заявку Тимкина позволил полностью задействовать сдерживающее четвертое звено из СКА, хорошо себя проявившее в Кубке Гагарина. В нем Евгений играл с Артемом Швецом-Роговым и Владиславом Каменевым. Но из-за травмы Тимкина до последнего не было понятно, сможет ли он играть. В результате из-за отсутствия тренировочной практики он начал матч в качестве 13-го нападающего, а его место в четвертой атакующей тройке занял один из лучших силовых форвардов прошедшего сезона — Воронков.

Первое звено нападения также было составлено по принципу клубной сыгранности. В него вошли игроки ЦСКА Максим Шалунов и Константин Окулов, которые в минувшем плей-офф совместно с Максимом Маминым составили самую результативную тройку. Но Мамин из-за травмы не смог поехать в Ригу, поэтому его заменил приехавший из НХЛ Александр Барабанов.

Другой легионер из-за океана, Михаил Григоренко, играл вместе с московскими армейцами Антоном Слепышевым и Павлом Карнауховым. Третью тройку составили питерцы Галимов, Морозов и Антон Бурдасов. В обороне были собраны две пары из НХЛ: Артем Зуб – Никита Задоров, Владислав Гавриков – Иван Проворов, а также связка из КХЛ Игорь Ожиганов – Григорий Дронов. Рушан Рафиков был заявлен седьмым защитником. Место в воротах, как и ожидалось, занял Александр Самонов. Его резервистом стал Иван Бочаров.

У Чехии была интрига в выборе основного голкипера между двумя представителями российских клубов — Шимоном Грубецом из омского «Авангарда» и Романом Виллом из челябинского «Трактора». В результате играл Грубец, герой победного для омичей Кубка Гагарина – 2021.

Многими экспертами Чехия считается фаворитом турнира. У нее наиболее серьезный десант из НХЛ — нападающие Якуб Врана («Детройт Ред Уингз», обладатель Кубка Стэнли – 2018 в составе «Вашингтон Кэпиталз»), Доминик Кубалик («Чикаго Блэкхокс»), Филип Хытил, Либор Хайек (оба — «Нью-Йорк Рейнджерс»), Филип Задина и Филип Гронек (оба — «Детройт»),

Собралась у них и качественная группа игроков из КХЛ и внутреннего первенства. В нападении это спартаковцы Лукаш Радил и Робин Ганзл, Иржи Секач из «Авангарда», а также выступающий в чешской лиге бывший игрок хабаровского «Амура» Томаш Зогорно. Капитан у чехов форвард швейцарского «Цуга» Ян Коварж, некогда центрфорвард сильнейшего в середине 2010-х годов звена КХЛ с Сергеем Мозякиным и Данисом Зариповым, принесшего «Металлургу» два Кубка Гагарина (2014, 2016).

У России капитаном был назначен Антон Слепышев. И он установил своеобразное достижение, побывав в этом качестве в трех сборных на чемпионатах мира. В 2011 году он носил капитанскую нашивку на юниорском ЧМ, а в 2014-м — на молодежном. В обоих случаях наша сборная выигрывала бронзу.

Перестрелки

Россия быстро открыла счет. Уже на пятой минуте она провела успешный розыгрыш большинства, в результате которого Бурдасов с передач Морозова и Григоренко пробил Грубеца. После этого наши отпустили вожжи и пару раз позволили сопернику нанести несложные броски, размявшие Самонова. Но на 10-й минуте после ошибки Проворова чехи совершили перехват, Якуб Флек убежал в контратаку и переиграл нашего вратаря.

Тут же Зуб едва не забросил вторую шайбу в ворота Грубеца, но попал в перекладину. До перерыва по опасному моменту имели Коварж и Григоренко, но их броски оказались немного неточными. Во втором периоде из-за травмы в раздевалку отправился Константин Окулов, что было ударом по спецбригаде большинства. Отчасти из-за этого не удалось реализовать второй двухминутный розыгрыш «пять на четыре». Окулова заменил Воронков, что позволило вернуть Тимкина в сдерживающее питерское звено.

На 26-й минуте Галимов во второй раз за игру заработал большинство — именно за фол на нем в первом периоде чехи получили удаление, после которого наши открыли счет. Но в этот раз розыгрыш лишнего не удался. Зато в равных составах едва не забил Григоренко, оказавшийся один перед Грубецом, но не сумевший его переиграть.

А на 35-й минуте Михаил удалился, но чехи плохо использовали это большинство, к тому же еще и пропустив. После обреза Враны Каменев вошел в зону чехов и отпасовал Швецу-Роговому, который вновь вывел Россию вперед. Правда, продержался счет 2:1 недолго. Меньше чем через две минуты Врана исправился за свою ошибку и восстановил равновесие.

Вынужденный перевод Воронкова в первое звено сказался в третьем периоде. Именно с передачи Дмитрия на 46-й минуте Барабанов забросил третью шайбу. Счет 3:2 держался уже больше 10 минут, но ближе к концу основного времени удаление получил Тимкин, что привело к распаду четвертого звена, которое к тому моменту уже забило в меньшинстве. В результате наша команда не смогла удержать преимущество, и за две с половиной минуты до сирены Кубалик вновь сравнял счет. И все-таки последнее слово оказалось за Россией: на последней минуте чехи пропустили контратаку, Проворов длинной передачей вывел Григоренко один на один с Грубецом, и Михаил забросил победную шайбу.

— Выиграли — молодцы, — сказал «Известиям» чемпион мира – 1993 Андрей Николишин. — Да, мы пропускали голы, но лучше пропускать, ведя в счете, чем проигрывать по ходу встречи и догонять. Мне визуально показалось, что у чехов было преимущество, они владели инициативой. Наши нападающие из НХЛ — Григоренко и Барабанов — выделялись. Что касается защитников, то тут сложнее говорить. Но Зуб мне понравился, Гавриков играл неплохо, Задорова иногда захлестывало, терял позицию. В целом чехи допустили много ошибок — тактических и в обороне. Особенно в большинстве, когда Каменев сделал отличную передачу и Швец-Роговой забил. Не знаю, почему соперник делал такие глупые и детские ошибки. Может быть, решили, что малой кровью выиграют.

Следующий матч Россия проведет в субботу, 22 мая, против Великобритании. Начало в 16:15 мск. После матча с Чехией главный тренер нашей команды Валерий Брагин заявил, что травмированный Окулов не сможет выйти на лед против британцев, вместо него в заявке будет Толчинский.