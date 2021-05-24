Самсонов, Орлов и Тарасенко сыграют за сборную РФ по хоккею на ЧМ

Состав сборной России по хоккею на предстоящем чемпионате мира пополнят Владимир Тарасенко, Илья Самсонов и Дмитрий Орлов. Об этом 24 мая сообщает «Спорт-Экспресс».

Тарасенко, который является нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис», уже дал согласие на участие в ЧМ. Также на соревнования в Ригу прилетит Самсонов, являющийся вратарем «Вашингтона», и Орлов, который также играет в этом клубе.

Отмечается, что хоккеист Александр Овечкин, отказался от участия в чемпионате.

«Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, разумеется, получил вызов в сборную, но отказался от участия в чемпионате мира. За непростой сезон в НХЛ у форварда накопилось немало травм», — добавляют журналисты.

Как пояснил глава штаба сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг, российская сторона уже отправила официальные письма для вызова игроков и сейчас поддерживает контакты с клубами и менеджерами. После прибытия игроков заявка сборной закроется.

Ранее, 22 мая, россияне обыграли соперников из Великобритании со счетом 7:1. В первом периоде сборная России отправила в ворота соперников четыре шайбы. Две из них забил Антон Бурдасов, Михаил Григоренко и Сергей Толкачинский — по одной. Шайбы в ворота британцев также забили Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко, Антон Слепышев.

За день до этого команда РФ в стартовом матче чемпионата мира одержала победу над соперниками из Чехии со счетом 4:3.

В результате Россия набрала шесть очков после двух матчей и возглавляет турнирную таблицу группы. 24 мая сборной предстоит встреча со сборной Словакии.

Чемпионат мира по хоккею продлится в Латвии до 6 июня. В группе сборной России команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.