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Швеция обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

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Сборная Швейцарии по хоккею проиграла команде Швеции со счетом 0:7 (0:2, 0:2, 0:3) в рамках чемпионата мира. Матч прошел во вторник, 25 мая, в Риге.

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В составе победителей две шайбы забросил Йеспер Фреден. Кроме того, отметились Адриан Кемпе, Виктор Улофссон, Магнус Нюгрен, Нильс Лундквист и Хенрик Теммернес.

Швеции эта победа, первая на нынешнем чемпионате, принесла три очка. Сборная занимает шестую строчку в группе А. Швейцария с шестью очками в активе находится на третьей позиции.

Чемпионат мира по хоккею продлится в Латвии до 6 июня. В группу А входят сборные России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.

Накануне сборная РФ потерпела первое поражение на ЧМ от сборной Словакии после двух побед над Чехией и Великобританией.

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