Канада потерпела третье поражение подряд на ЧМ по хоккею

Сборная Канады по хоккею проиграла команде Германии и потерпела третье поражение подряд на чемпионате мира в Риге.

Матч прошел в понедельник, 24 мая, и завершился победой немцев со счетом 1:3 (1:2, 0:0, 0:1).

В составе победителей отличились Штефан Лойбль, Маттиас Плахта и Корбиниан Хольцер. У канадцев единственную шайбу забросил Ник Пол.

Как пишет «Спорт-Экспресс», сборная Канады рискует не попасть в плей-офф ЧМ-2021 даже в случае побед во всех оставшихся четырех матчах в группе: Норвегия (26 мая), Казахстан (28 мая), Италия (30 мая) и Финляндия (1 июня).

Германия с девятью очками лидирует в турнирной группе В. Канадцы не набрали ни одного очка и делят последнее место с командой Италии.

Нынешний чемпионат мира по хоккею в Риге богат на сенсации. Так, ранее в понедельник Россия проиграла со счетом 1:3 своему неожиданному конкуренту в борьбе за первое место в группе А сборной Словакии.