Без лишних словаков: Россия впервые проиграла на чемпионате мира-2021

Нынешний чемпионат мира по хоккею в Риге богат на сенсации со знаком «плюс» для не самых сильных сборных и знаком «минус» для фаворитов. В понедельник это коснулось и России, которая проиграла со счетом 1:3 своему неожиданному конкуренту в борьбе за первое место в группе А Словакии (1:3).

Изначально и Россия, и Словакия на старте одержали по две победы. Кроме них в группе А поражений и потерь очков по итогам выходных избежала только Швейцария. В группе B чисто прошла лишь Германия. Такая интрига во многом закрутилась за счет целой серии сенсационных результатов, где фавориты неожиданно проиграли потенциальным аутсайдерам. Благодаря этому сейчас не исключены варианты невыхода из групп Канады и Швеции и попадания в четвертьфиналы Латвии, Белоруссии, Казахстана и Дании.

Россия–Словакия

Россия начала турнир с непростой победы над Чехией, которая едва ли не больше всех собрала звезд из НХЛ, поэтому многими экспертами считалась фаворитом турнира. Наша команда три раза вела в счете, но позволяла сравнять. Лишь за 19 секунд до конца основного времени Михаил Григоренко забросил победную шайбу и позволил взять три очка по итогам пятничной встречи (4:3). Сутки спустя «Красная машина» без особого труда разгромила аутсайдера группы Великобританию (7:1).

О том, что ФХР оставила в заявке сборной России вакантные места на случай приезда людей из НХЛ, было известно заранее. В день матча со словаками стало понятно, на кого из-за океана мы рассчитываем. Из Кубка Стэнли вылетели «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз». Последние в ночь на 24 мая проиграли серию «Колорадо Эвеланш» (0:4), а столичный коллектив уступил 1:4 «Бостон Брюинз».

Утром ФХР объявила, что в Ригу приедут защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов из «Вашингтона», а также нападающий Владимир Тарасенко из «Сент-Луиса». Александр Овечкин из-за травм не будет участвовать в турнире. Также было объявлено, что в столице Латвии не будет форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, чья команда к началу недели оказалась на грани вылета из плей-офф, проигрывая со счетом 1:3 серию с «Вегас Голден Найт». Как сообщили в федерации, это связано с возможной затяжкой в оформлении визы нашему хоккеисту. Что касается Орлова, Самсонова и Тарасенко, то они по приезду в Ригу окажутся на карантине и смогут играть только начиная с полуфинала. Ранее в карантинный режим попал приехавший из-за океана защитник «Калгари Флэймз» Никита Нестеров, который присоединится к команде ближе к концу группового этапа.

Словакия взяла очки в тех матчах, где и должна была брать, если хотела бороться за выход из группы. В пятницу команда Крэйга Рэмзи победила Белоруссию (5:2), а в воскресенье не без труда одолела Великобританию (2:1). Чуть больше суток у нашего соперника было на подготовку к игре с Россией. «Красная машина», в свою очередь, готовилась два дня.

Но поначалу это не сказывалось, так как соперники максимально жестко прессинговали россиян и не давали им легко выйти из своей зоны, а также лишали пространства в чужой. Из-за этого в первом периоде Словакия имела больше моментов для взятия ворот, но нас спасал вратарь Александр Самонов, а в одном из эпизодов путь шайбы в сетку прервал защитник Иван Проворов. Россия отвечала редкими попытками открыть счет, но был надежен словацкий голкипер Юлиус Гудачек, последние три года выступавший в московском «Спартаке».

Во втором периоде инициатива начала переходить на сторону России, но ровно в середине основного времени матча серия ошибок в нашей зоне привела к тому, что Словакия забила. Отличился Милош Келемен. Чуть больше минуты понадобилось нашей команде, чтобы сравнять. После удаления у соперника россияне удачно разыграли большинство: с передачи Антона Слепышева Сергей Толчинский нанес бросок, и шайба от конька Александра Барабанова влетела в ворота.

Казалось, ближе к концу матча Словакия устанет после тяжелой воскресной игры с британцами. Россия всё больше и больше начала контролировать шайбу в чужой зоне и создавать моменты. Но Гудачек спасал, а мощный бросок Артёма Зуба ценой травмы и ухода в раздевалку блокировал Милан Студенич. В итоге соперник выстоял до второго перерыва, в третьем периоде долго отбивался, а ближе к концу встречи использовал большинство: на 54-й минуте Мартин Гернат вновь вывел свою команду вперед. Наши не смогли устроить ответное наступление, а за минуту до сирены Марек Дялога поразил пустые ворота.

Словакия с девятью очками становится лидером группы А. Россия с шестью баллами пока вторая, но столько же очков у Швейцарии, сыгравшей на матч меньше.

— Я бы не стал паниковать из-за этого поражения, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов. — В целом наша команда выглядела неплохо, старалась навязывать свою игру, защитники хорошо действовали в борьбе, особенно это касается Никиты Задорова. Но у нас часто случаются проблемы со Словакией, которая была надежна в обороне, хорошо готова физически и играла с максимальной отдачей. Неизвестно, что будет завтра. Мы видим, что сейчас почти все успели и выиграть, и проиграть. Поэтому словаки могут уступить британцам, а наши, думаю, свое еще наверстают.

Сенсация за сенсацией

Начало неожиданным результатам 21 мая положила победа хозяев турнира латышей в группе А над Канадой (2:0). Для «Кленовых листьев» это была не последняя неудача: в воскресенье они потерпели поражение от США (0:4) и оказались с нулем очков вне зоны плей-офф. В понедельник подопечные Жерара Галлана не смогли открыть счёт набранным очкам, проиграв в основное время Германии (1:3).

Американцы тоже пока находятся вне первой четверки плей-офф. Еще до игры с соседями они уступили Финляндии (1:2). Впрочем, у США есть преимущество, так как с двумя самыми сложными соперниками эта команда уже сыграла. Финнов также не обошли стороной проблемы. Они проиграли в серии буллитов сборной Казахстана (1:2). Но Суоми хотя бы набрали одно очко в этой встрече.

А казахи особенно могут гордиться этой победой, так как играли ровно сутки спустя после встречи с хозяевами, когда так же по буллитам одолели Латвию (3:2). Прибалтийская команда, в свою очередь, вышла на промежуточное второе место в группе, не без труда обыграв аутсайдера Италию (3:0).

— В первую очередь за счет игровой дисциплины, которая была на очень высоком уровне, — поделился мнением с «Известиями» бывший нападающий сборной Латвии, экс-главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс. — Команда играла четко от обороны. Канадцы больше владели шайбой, но не могли пробить нашу среднюю зону. В своей зоне латыши хорошо перекрывали линию броска и много шайб поймали на себя. Матисс Кивлениекс очень здорово играл в воротах. Он практически не давал отскоков на пятак, которыми Канада могла бы воспользоваться. Минус канадцев проявился в том, что они были не так сыграны и в зоне атаки действовали очень прямолинейно, создавали мало креатива, действовали без изюминки. Ну и самое главное — сумасшедшая самоотдача нашей команды. Я не исключаю, что Латвия и другие сборные ее уровня могут побороться за медали. Когда еще это делать, если не сейчас?

Между тем местные чиновники продолжают заочное противостояние с Белоруссией, совместно с которой изначально должны были проводить этот чемпионат мира, но в связи с политическими событиями в Минске присоединились к требованиям западных стран отобрать этот турнир у белорусов, что зимой и было сделано Международной федерацией хоккея с шайбой (IIHF).

Мэр Риги Мартиньш Стакис 24 мая совместно с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем приехали в центр города, где развешаны флаги стран-участников чемпионата мира и заменили нынешний государственный флаг Республики Беларусь на бело-красно-белый (бчб), являвшийся официальным для Белорусской Народной Республики в 1918–1919 годах и нынешнего белорусского государственного образования в 1991–1995 годах. В ответ на это Минск объявил, что высылает из Белоруссии посла Латвии и всех сотрудников посольства.

— Какую-то глупость устроили латвийские чиновники, — заявил «Известиям» игравший в рижском и минском «Динамо» экс-главный тренер сборной Белоруссии Владимир Крикунов. — Надоело уже, когда эту политику примешивают в спорт, и в частности в хоккей. Не нравится им, что белорусские спецслужбы посадили самолет у себя в Минске и арестовали человека. А когда американцы сажали граждан других стран и отправляли в известную миру тюрьму, это нравилось? Двойные стандарты получаются. При этом, какие бы выходки не делали те же латыши, ни мы, ни белорусы на своих домашних турнирах не снимаем флаг Латвии и не меняем его на флаг СССР. А они занимаются какой-то ерундой. Впрочем, это их дело. Хотите вести политические разборки — ведите. Но не надо хоккей в это вмешивать.

Тем временем на хоккейной площадке белорусские хоккеисты не отстали от латвийских. Начав с поражения от Словакии (2:5), они в воскресенье обыграли со счетом 1:0 Швецию.

Скандинавская сборная вообще провалила старт турнира, проиграв также Дании (3:4). Сейчас у «Тре Крунур» ноль очков и впереди сложнейшие встречи со Швейцарией, Чехией, Словакией и Россией. Из простых соперников у них осталась только Великобритания.

Впрочем, чехи также начали неделю с «баранкой» в графе набранных очков. К проигрышу России добавилось поражение от Швейцарии (2:5). В понедельник вечером команда Филипа Пешана набрала первые очки на ЧМ по итогам овертайма матча с Белоруссией (3:2).

— Шведов победили за счет самоотверженности и четкого выполнения игрового задания, — пояснил «Известиям» ассистент главного тренера сборной Белоруссии Михаил Кравец, — Ну и, конечно, отличной игры вратаря. Плюс после поражения от Словакии поработали над меньшинством и выглядели достойно, не пропустив в неравных составах. Но мы не расслабляемся и готовимся к следующим матчам. Понимаем, что это только начало турнира и лишь в конце группового этапа можно будет о чем-то говорить.

Следующий матч Россия проведет в среду 26 мая против Дании. Затем ей предстоят игры со Швейцарией, Швецией и Белоруссией.