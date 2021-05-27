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Россия призвала Армению и Азербайджан к мирному решению спорных вопросов

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Россия готова содействовать процессу переговоров между Арменией и Азербайджаном и призывает решать спорные вопросы мирным путем. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в пресс-службе МИД РФ по итогам телефонного разговора замглавы МИД Андрея Руденко со спецпредставителем ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клааром.

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Так, в ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе.

«С российской стороны подтвержден призыв к сторонам решать все возникающие проблемы мирным путем в ходе переговоров. Россия готова и дальше оказывать возможное содействие этому процессу»,— говорится в сообщении.

В МИД Франции также призвали Армению и Азербайджан воздержаться от провокаций и проявлять максимальную сдержанность. Во внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность в связи с участившимися инцидентами на границе стран.

«Франция выражает глубокую озабоченность участившимися инцидентами на границе между Арменией и Азербайджаном, самым последним из которых является задержание шестерых армянских солдат азербайджанскими войсками в ночь на 27 мая 2021 года», — говорится в заявлении французского МИДа.

Ранее в этот же день исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что намерен представить план мирного урегулирования ситуации на границе с Азербайджаном, устраивающий обе стороны.

В четверг, 27 мая, минобороны Азербайджана обвинило военных Армении в провокации на границе в Кальбаджарском районе. Согласно данным ведомства, Армения установила множество противопехотных мин, которые наносят урон азербайджанской стороне, а при попытке проникновения на территорию страны были задержаны шесть армянских военнослужащих.

В Армении подтвердили задержание солдат. Однако в минобороны страны заверили, что военные выполняли на границе инженерные работы, когда их окружили и пленили военнослужащие Азербайджана.

Ситуация на границе двух стран обострилась в середине мая. Армения 13 мая обвинила Азербайджан в посягательстве на суверенную территорию страны. По словам Пашиняна, азербайджанская армия пересекла государственную границу, пройдя вглубь на 3,5 км, и попыталась окружить озеро Севлич.

Согласно трехстороннему соглашению, которое было подписано по завершении нового витка конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, через указанный регион должна проходить дорога, связывающая Баку с Нахичеванским эксклавом и Турцией.

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