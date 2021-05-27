Пашинян представит план урегулирования ситуации на границе с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что намерен представить план мирного урегулирования ситуации на границе с Азербайджаном, устраивающий все стороны. Об этом в четверг, 27 мая, политик сообщил на своей странице в Facebook.

«Очень скоро я представлю план мирного урегулирования приграничной ситуации. Уверен, что это предложение взаимовыгодно и осуществимо в короткие сроки при поддержке международного сообщества», — сообщил Пашинян.

Ранее в этот день глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян на своей странице в Facebook рассказал, что Никол Пашинян созвал в четверг вечером заседание Совета безопасности с участием глав трех парламентских фракций для обсуждения ситуации на границе с Азербайджаном.

«Как вы знаете, утром мы потребовали созвать заседание Совбеза с участием глав парламентских фракций. Некоторое время назад нам сообщили, что наш запрос был удовлетворен. Заседание состоится вечером», — отметил Марукян.

Никол Пашинян 27 мая заявил, что Армения должна использовать все рычаги давления для урегулирования ситуации на границе с Азербайджаном.

В четверг, 27 мая, минобороны Азербайджана обвинило военных Армении в провокации на границе в Кальбаджарском районе. Согласно данным ведомства, Армения установила множество противопехотных мин, которые наносят урон азербайджанской стороне, а при попытке проникновения на территорию страны были задержаны шесть армянских военнослужащих.

В Армении подтвердили задержание солдат. Однако в минобороны страны заверили, что военные выполняли на границе инженерные работы, когда их окружили и пленили военнослужащие Азербайджана.

Ситуация на границе двух стран обострилась в середине мая. Армения обвинила Азербайджан в посягательстве на суверенную территорию страны. По словам Пашиняна, азербайджанская армия пересекла государственную границу, пройдя вглубь на 3,5 км, и попыталась окружить озеро Севлич.

Согласно трехстороннему соглашению, которое было подписано по завершении нового витка конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, через этот регион должна проходить дорога, связывающая Баку с Нахичеванским эксклавом и Турцией.