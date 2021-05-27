В Армении подтвердили задержание шестерых военных Азербайджаном

В Армении подтвердили задержание азербайджанскими силами шестерых солдат армянской армии на границе. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в Министерстве обороны страны.

По данным Еревана, военнослужащие проводили инженерные работы и были захвачены.

«Утром 27 мая на приграничном участке в Гегаркуникской области Армении, при проведении инженерных работ на оборонительном участке Н-ской воинской части ВС Армении военнослужащими ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен шесть военнослужащих ВС Армении», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что власти принимают меры, чтобы солдаты вернулись на родину.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана обвинило военных Армении в провокации на границе в Кальбаджарском районе. Шестеро военнослужащих армянской армии были обезврежены и задержаны, отметили в Баку.

13 мая Армения обвинила Азербайджан в посягательстве на суверенную территорию страны. По словам и.о. армянского премьера Никола Пашиняна, азербайджанская армия пересекла государственную границу, пройдя вглубь на 3,5 км, и пыталась окружить озеро Севлич.

Согласно трехстороннему соглашению, подписанному при завершении нового витка конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года, через этот регион должна проходить дорога, связывающая Баку с Нахичеванским эксклавом и Турцией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил, что готов проложить транспортный коридор даже силой.

На следующий день Ереван обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности, а Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области.

19 мая Путин провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой. Стороны уделили внимание недавнему инциденту на азербайджано-армянской границе, подтвердив общий настрой на урегулирование конфликта исключительно политико-дипломатическими методами.

20 мая Пашинян заявил о том, что ситуация на границе Армении и Азербайджана остается напряженной, на армянской территории всё еще остается около 500–600 азербайджанских военных. В тот же день Алиев заявил, что Азербайджан готов сотрудничать с Арменией и налаживать отношения между странами.