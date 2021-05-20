Президент Азербайджана заявил о готовности сотрудничать с Арменией

Азербайджан готов сотрудничать с Арменией и налаживать отношения между странами. Об этом 20 мая заявил глава государства Ильхам Алиев.

«Мы готовы к сотрудничеству с Арменией, несмотря на все причиненные разрушения, 30-летнюю оккупацию наших территорий. Но нам нужно взаимное сотрудничество, так как мы соседи и мы должны научиться жить бок о бок», — заявил Алиев в ходе дискуссии на тему «Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества», трансляция которой велась в YouTube.

Ранее в этот день исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о том, что ситуация на границе Армении и Азербайджана остается напряженной, на армянской территории всё еще остается около 500–600 азербайджанских военных. Пашинян подчеркнул, что они должны покинуть территорию Армении, добавив, что продолжаются поиски политических путей решения проблемы и делается всё для того, чтобы не допустить военной эскалации.

Днем ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой. Стороны уделили внимание недавнему инциденту на азербайджано-армянской границе, подтвердив общий настрой на урегулирование конфликта исключительно политико-дипломатическими методами.

Отмечается, что российская сторона продолжит посреднические усилия и оказание консультативного содействия, направленного на достижение между Азербайджаном и Арменией договоренности о запуске процесса делимитации и демаркации государственной границы.

13 мая Ереван обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны. По словам Пашиняна, армия Азербайджана пересекла государственную границу страны, пройдя вглубь на 3,5 км, и пыталась окружить озеро Севлич.

Согласно трехстороннему соглашению, через этот регион должна проходить дорога, связывающая Баку с Нахичеванским эксклавом и Турцией. Алиев предупредил, что готов проложить транспортный коридор даже силой.

Конфликт в Нагорном Карабахе завершился 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.