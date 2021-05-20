Пашинян заявил о находящихся на территории Армении 500 военных Азербайджана

Ситуация на границе Армении и Азербайджана остается напряженной, на армянской территории все еще остаются около 500–600 азербайджанских военных. Об этом в четверг, 20 мая, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Хочу констатировать, что оперативная ситуация на уже известных участках границы с Азербайджаном остается неизменной, она напряжена в том плане, что порядка 500–600 военнослужащих Азербайджана остаются на нашей суверенной территории», — сказал он на заседании правительства.

Пашинян подчеркнул, что они должны покинуть территорию Армении, добавив, что продолжаются поиски политических путей решения проблемы и делается всё для того, чтобы не допустить военной эскалации.

Помимо этого, и.о. премьер-министра сообщил, что по итогам трехсторонних переговоров с участием России и Азербайджана собирается подписать новый документ.

«Те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, на 100% соответствуют интересам Армении, и если Азербайджан выполнит эти договоренности, и на тех условиях, которые мы обговорили, да, я этот документ подпишу», — отметил он.

Кроме того, Пашинян заявил, что уточнение и в конечном итоге демаркация границ армяно-азербайджанской границы соответствует интересам как Еревана, так и Баку, и является гарантией безопасности республики.

13 мая Ереван обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны. По словам Пашиняна, армия Азербайджана пересекла государственную границу страны, пройдя вглубь на 3,5 км, и пытается окружить озеро Севлич.

Согласно трехстороннему соглашению, через этот регион должна проходить дорога, связывающая Баку с Нахичеванским эксклавом и Турцией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил, что готов проложить транспортный коридор даже силой.

На следующий день Ереван обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности, а Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области.

17 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности российской стороны оказать содействие Армении и Азербайджану в проведении работ по демаркации границы. В тот же день стало известно, что Баку и Ереван ведут переговоры по вопросу уточнения границы между странами. Как сообщал Алиев, на границе не было никаких столкновений.

На следующий день президент Азербайджана в телефонном разговоре с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном рассказал, что в Баку согласились с необходимостью проведения переговоров по делимитации границы с Арменией. В свою очередь Салливан выразил обеспокоенность напряженностью на границе и указал на необходимость конструктивных обсуждений между сторонами по демаркации международной границы.