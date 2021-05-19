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Путин провел телефонные переговоры с Алиевым
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Путин провел телефонные переговоры с Алиевым

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщила 19 мая пресс-служба Кремля.

«Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе — в полном соответствии с буквой и духом трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января», — говорится в публикации.

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Стороны также уделили внимание недавнему инциденту на азербайджано-армянской границе, подтвердив общий настрой на урегулирование конфликта исключительно политико-дипломатическими методами.

Отмечается, что российская сторона продолжит посреднические усилия и оказание консультативного содействия, направленного на достижение между Азербайджаном и Арменией договоренности о запуске процесса делимитации и демаркации государственной границы.

Также в ходе переговоров был проведен обмен мнениями по ключевым аспектам двусторонней повестки дня.

«Ильхам Алиев высказал искреннюю признательность за осуществляемые поставки российских вакцин. Выражена обоюдная заинтересованность в углублении взаимовыгодного сотрудничества на всех направлениях. На это будут нацелены интенсивные контакты по линии правительств, профильных министерств и ведомств», — добавили в Кремле.

Ранее, 14 мая, Путин поговорил по телефону с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном и обсудил с ним ситуацию на границе Азербайджана и Армении, где 13 мая, по словам Пашиняна, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу республики и попытались окружить озеро Севлич.

Согласно трехстороннему соглашению, подписанному Россией, Арменией и Азербайджаном в ноябре, через этот регион должна проходить дорога, связывающая Баку с Нахичеванским эксклавом и Турцией.

Конфликт в Нагорном Карабахе завершился 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

12 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Армения и Азербайджан в ходе переговоров по Карабаху проявили конструктивный подход. По ее словам, российское ведомство рассчитывает, что страны будут придерживаться курса на поиск взаимоприемлемых точек соприкосновения как в официальных комментариях, так и в медиапространстве.

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