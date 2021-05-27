В Азербайджане заявили о попытке армянских военных перейти границу

Минобороны Азербайджана обвинило военных Армении в провокации на границе в Кальбаджарском районе. Об этом говорится 27 мая в сообщении на сайте ведомства.

«27 мая около 03:00 (02:00 мск. — «Известия») разведывательно-диверсионная группа Вооруженных сил Армении попыталась перейти армяно-азербайджанскую границу в направлении населенного пункта Юхари Айрим Кельбаджарского района», — отметили в Баку.

Шестеро военнослужащих армянской армии были обезврежены и задержаны, отметили в Баку. Утром в четверг около границы были обнаружены несколько боевых машин, в том числе танки. Передвижение техники было пресечено, указали в минобороны Азербайджана.

25 мая Евреван заявил, что в результате перестрелки на границе Армении и Азербайджана погиб 32-летний младший сержант. В этот же день сообщалось, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции армянской армии, находящиеся у села Верин Шоржа в Гегаркунинской области.

13 мая Армения обвинила Азербайджан в посягательстве на суверенную территорию страны. По словам и.о. армянского премьера Никола Пашиняна, азербайджанская армия пересекла государственную границу, пройдя вглубь на 3,5 км, и пыталась окружить озеро Севлич.

Согласно трехстороннему соглашению, подписанному при завершении нового витка конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года, через этот регион должна проходить дорога, связывающая Баку с Нахичеванским эксклавом и Турцией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил, что готов проложить транспортный коридор даже силой.

На следующий день Ереван обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности, а Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области.

20 мая Пашинян заявил о том, что ситуация на армянско-азербайджанской границе остается напряженной, и на территории Армении всё еще находятся около 500–600 азербайджанских военных. Пашинян подчеркнул, что они должны покинуть территорию республики. Алиев в тот же день заявил о готовности Баку сотрудничать с Арменией и налаживать отношения между странами.