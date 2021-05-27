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Адвокат Сапеги вновь не смог встретиться со своей подзащитной

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Защитник задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги вновь не смог посетить ее в СИЗО Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии.

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«Сегодня по причине нехватки кабинетов для свиданий адвокатов в СИЗО КГБ адвокату также не удалось посетить Софью, попытка посетить Софью будет предпринята адвокатом завтра», — заявил в беседе с ТАСС 27 мая адвокат задержанной Александр Филанович.

Он отметил, что ранее в этот же день подал заявление об ознакомлении с материалами дела, однако впоследствии он был проинформирован, что сможет ознакомиться с ними только завтра.

26 мая адвокат Сапеги также не был допущен к ней. Он указал на то, что на момент его прибытия с разрешением на посещение подзащитной в СИЗО КГБ очередь из адвокатов составляла четыре человека.

В силу отсутствия свободных кабинетов адвокат на свидание с Софьей Сапегой не попал.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что задержанной в Минске россиянке Сапеге будет оказана вся консульская и юридическая помощь. Он напомнил, что в Белоруссии уже объяснили причину ее задержания. Ей предъявляются обвинения в связи с участием в незаконных акциях.

Арест Сапеги в Белоруссии ранее был продлен на два месяца. 25 мая в Сети появилось видео допроса девушки. Она заявила, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», публикующего личную информацию о сотрудниках внутренних дел.

Сапеге грозит обвинение по статье о разжигании розни. Она может получить до 12 лет тюрьмы.

София Сапега была задержана вместе с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после того, как 23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Молодые люди в тот момент находились на борту данного самолета.

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