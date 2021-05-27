Эксперт объяснил отказ Украины признавать русских коренным народом

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал «политической эквилибристикой» внесенный в Верховную раду законопроект о перечне коренных народов Украины.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский, когда выдвигал этот закон, занимался не реальным законотворчеством, он занимался политиканством, потому что не упомянуть среди коренных народов русских, которых миллионы на Украине, это значит действительно просто развлекаться политической эквилибристикой, вместо того чтобы реально учитывать интересы всех людей, которые проживают на Украине», — сказал он телеканалу РЕН ТВ 27 мая.

При этом, указал эксперт, в перечень включили жителей Крыма и народы, которые там проживают, несмотря на то что на полуострове «люди живут столетиями», а сам Крым относился к Украине «всего лишь чуть больше 50 лет».

Жарихин подчеркнул, что такой закон может привести к явному ущемлению гражданских прав русских на Украине и попытке их становления «украинцами». Им будут отказывать в праве на родной язык и культуру, уверен он.

По мнению эксперта, украинские власти не добьются успеха, ведь множество жителей Украины продолжают говорить по-русски.

«Стоит выйти на улицы Киева и увидеть, что столица украинского государства как говорила, так и говорит по-русски», — заключил Жарихин.

Соответствующий законопроект, определяющий права коренных народов в стране, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду 18 мая. Он подчеркнул, что принятие документа откладывалось на протяжении нескольких десятилетий, однако в настоящее время закон необходим.

Согласно документу, коренной народ Украины представляет собой автохтонную этническую общность, сформировавшуюся на территории страны и являющуюся носителем самобытного языка и культуры. Коренными также названы в законопроекте народы Украины, которые сформировались на территории Крыма, а именно крымские татары, караимы и крымчаки.

Законопроект предполагает, что коренные народы Украины имеют право на самоопределение на территории страны, могут устанавливать свой политический статус в рамках украинской конституции и законов.

Документ гарантирует им права создавать свои учебные заведения, обучаться на языке соответствующего коренного народа и создавать свои СМИ. Государство, в свою очередь, обязуется гарантировать защиту коренных народов от актов геноцида или любого коллективного принуждения и насилия.

20 мая украинский лидер заявил, что Украине необходимо защищать национальные меньшинства, чтобы не допустить повторения ситуации с Донбассом и Крымом. Он отметил, что нацменьшинства должны чувствовать заботу и поддержку со стороны государства.