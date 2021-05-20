Зеленский заявил о необходимости защищать нацменьшинства

Украине необходимо защищать национальные меньшинства, чтобы не допустить повторения ситуации с Донбассом и Крымом. Об этом 20 мая заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции.

«Меньшинств у нас очень много. И все эти меньшинства, несмотря на то законодательство, которое нравится тем или иным радикальным людям с правой или с левой стороны, защищать <...> нам придется, или мы будем иметь в дальнейшем еще «Донбассы» и «Крымы», — сказал Зеленский во время пресс-конференции, трансляция которой велась в YouTube.

Зеленский отметил, что нацменьшинства должны чувствовать заботу и поддержку со стороны государства.

«Нужно вкладывать деньги, уделять внимание, ремонтировать дороги, мосты. И когда их топит эта вода, из-за того что были вырублены леса, <…> нужно ехать президенту и министрам, проводить там заседание и не уезжать оттуда, пока все не сделано», — заключил Зеленский.

Ранее, 18 мая, Зеленский внес в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины», определяющий права коренных народов в стране. Уточняется, что документ помечен как неотложный.

11 марта стало известно, что миссия ООН по правам человека продолжила фиксировать случаи проявления на Украине вражды к представителям других национальностей, в том числе к русскоговорящим жителям.

Глава миссии Матильда Богнер сообщала, что ООН также зафиксировала новую волну ненависти к тем, кто критикует принятый Украиной закон о государственном языке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова согласилась с выводами организации, она отметила обострение проявлений дискриминации и неравенства на Украине. Кроме того, российская сторона поприветствовала приведенную в докладе ООН рекомендацию киевским властям принять закон о национальных меньшинствах, направленный на защиту языковых прав населения.