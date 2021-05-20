Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Международные резервы России выросли на $3,3 млрд за неделю
Мир
Нетаньяху проведет совещание по вопросу прекращения огня в Газе
Общество
Серийного отравителя в Москве приговорили к 16 годам колонии
Общество
Прокуроры запросили 18,5 и 19,5 лет для спортсменов за стрельбу в Москва-Сити
Мир
Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Никарагуа
Мир
Лавров провел вторую за сутки встречу с Блинкеном
Общество
Замглавы департамента Минпромторга задержали по делу о мошенничестве
Мир
Лавров обсудил с Блинкеном планы по размещению войск США в Польше
Политика
Путин отметил возможность России «выбить зубы» недругам

Зеленский заявил о необходимости защищать нацменьшинства

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украине необходимо защищать национальные меньшинства, чтобы не допустить повторения ситуации с Донбассом и Крымом. Об этом 20 мая заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции.

Прикусили язык: как на Украине проходит новый этап внедрения мовы
С 16 января от русского отказались магазины, банки и аптеки

«Меньшинств у нас очень много. И все эти меньшинства, несмотря на то законодательство, которое нравится тем или иным радикальным людям с правой или с левой стороны, защищать <...> нам придется, или мы будем иметь в дальнейшем еще «Донбассы» и «Крымы», — сказал Зеленский во время пресс-конференции, трансляция которой велась в YouTube.

Зеленский отметил, что нацменьшинства должны чувствовать заботу и поддержку со стороны государства.

«Нужно вкладывать деньги, уделять внимание, ремонтировать дороги, мосты. И когда их топит эта вода, из-за того что были вырублены леса, <…> нужно ехать президенту и министрам, проводить там заседание и не уезжать оттуда, пока все не сделано», — заключил Зеленский.

Ранее, 18 мая, Зеленский внес в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины», определяющий права коренных народов в стране. Уточняется, что документ помечен как неотложный.

11 марта стало известно, что миссия ООН по правам человека продолжила фиксировать случаи проявления на Украине вражды к представителям других национальностей, в том числе к русскоговорящим жителям.

Глава миссии Матильда Богнер сообщала, что ООН также зафиксировала новую волну ненависти к тем, кто критикует принятый Украиной закон о государственном языке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова согласилась с выводами организации, она отметила обострение проявлений дискриминации и неравенства на Украине. Кроме того, российская сторона поприветствовала приведенную в докладе ООН рекомендацию киевским властям принять закон о национальных меньшинствах, направленный на защиту языковых прав населения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021