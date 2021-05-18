Зеленский внес в раду законопроект о коренных народах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины», определяющий права коренных народов в стране. Об этом во вторник, 18 мая, сообщили в офисе главы государства.

Уточняется, что документ помечен как неотложный.

«Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду как неотложный проект закона «О коренных народах Украины» (№ 5506). Этот документ определяет права коренных народов Украины и особенности их реализации в целях содействия консолидации и развитию украинской нации, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности таких народов», — отметили в администрации президента.

При этом украинский лидер выразил надежду на скорейшее рассмотрение законопроекта парламентом государства. Зеленский подчеркнул, что принятие документа откладывалось на протяжении нескольких десятилетий, однако в настоящее время закон необходим.

«Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар, и наконец, сделают то, что откладывали 30 лет восемь созывов Верховной рады и все предыдущие президенты», — заявил президент.

11 марта стало известно, что миссия ООН по правам человека продолжила фиксировать случаи проявления на Украине вражды к представителям других национальностей, в том числе к русскоговорящим жителям.

Глава миссии Матильда Богнер сообщала, что ООН также зафиксировала новую волну ненависти к тем, кто критикует принятый Украиной закон о государственном языке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова согласилась с выводами организации, она отметила обострение проявлений дискриминации и неравенства на Украине. Кроме того, российская сторона поприветствовала приведенную в докладе ООН рекомендацию киевским властям принять закон о национальных меньшинствах, направленный на защиту языковых прав населения.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона, введение экзаменов для чиновников, определяющих уровень знания украинского языка, и штрафы за нарушение норм закона.