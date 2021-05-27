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В Госдуме призвали включить Польшу в список недружественных стран

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Польша должна стать следующим государством, которое российские власти внесут в список недружественных стран. Об этом в четверг, 27 мая, заявил замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Таким образом депутат прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды, обвинившего Россию в агрессивных действиях и нарушении международного права.

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«Президент Польши — это дешевая марионетка в руках американцев, и он будет говорить всё что угодно, лишь бы получить очередную подачку Запада», — заявил Чепа.

По его словам, экономические рычаги воздействия на Польшу вряд ли применимы, так как они в первую очередь сказываются не на политиках, а на простых людях.

«Любые экономические действия сказываются на простом народе. На простых поляков тоже есть определенное воздействие со стороны государства. Им в уши вливают непонятно какие глупости. Поэтому отвечать экономически — во многом это против простых людей, которые не виноваты, отчасти не виноваты, что их руководители ведут политику не в интересах своего государства и стран-соседей. А что касается включения Польши в список недружественных стран, то я изначально думал, что очевидно и Польшу надо было в него внести», — добавил Чепа.

Также слова Дуды ранее в этот день прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва негативно восприняла подобные заявления иностранного лидера.

Первый зампредкомитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров полагает, что высказывание Дуды о том, что Россия — «ненормальная страна», демонстрирует бессильную злобу. По мнению сенатора, в настоящее время бесполезно выстраивать какие-либо отношения с Варшавой.

Накануне президент Польши вновь обвинил Россию в агрессии, назвав ее при этом «ненормальной страной». По мнению польского лидера, действия Москвы на политической арене «требуют решительных действий со стороны международного сообщества». В связи с этим Дуда пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.

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