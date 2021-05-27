Сенатор назвал бессильной злобой слова президента Польши в адрес РФ

Высказывание президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия — «ненормальная страна», демонстрирует бессильную злобу. Об этом в четверг, 27 мая, заявил «Известиям» первый зампредкомитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что господин Дуда может стать нерукопожатным для российского руководства после таких высказываний. Наверное, господин Дуда забыл, кто спас его страну и всю Европу от фашизма, от нацизма, <…> кто боролся с международным терроризмом в Сирии, господин Дуда забыл, наверное, кто всегда выступал в защиту польских интересов в послевоенный период, и то, что сейчас польский руководитель ведет себя так, говорит о том, что они очень хотят играть роль первой скрипки в антироссийском шабаше, который пытаются проводить в Европе», — отметил сенатор.

По мнению Джабарова, в настоящее время бесполезно выстраивать какие-либо отношения с Варшавой. По его словам, возможно, стоит сократить любые контакты, подумать о санкциях, чтобы не ждать, что «прилетит от них», а также объяснить президенту Польши, что нельзя так высказываться о «большой стране».

Помимо этого, парламентарий назвал главным, что двигало Дудой, то тот факт, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен и что американские власти отступили от своей политики недопущения его запуска в эксплуатацию.

«Польша при этом теряет огромные деньги. <…> Я думаю, что это бессильная злоба», — заключил Джабаров.

Накануне президент Польши вновь обвинил Россию в агрессии, назвав ее при этом «ненормальной страной». По мнению польского лидера, действия Москвы на политической арене «требуют решительных действий со стороны международного сообщества». В связи с этим Дуда пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.

Ранее, 3 мая польский лидер в ходе выступления по случаю 230-й годовщины конституции республики назвал Россию врагом свободы. В конце апреля посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что российско-польские отношения в настоящее время находятся на самом плохом уровне со времен Второй мировой войны.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.