Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В СК отметили рост случаев мошенничества против пожилых людей
Общество
Бастрыкин заявил об отказе родителей платить за охрану школы в Казани
Мир
Рейс из Парижа в Москву авиакомпании Air France отменили
Пресс-релизы
28 мая состоится грандиозный старт регаты в Royal Yacht Club
Общество
В ФСБ назвали популизмом угрозы Украины Крымскому мосту
Общество
В России за сутки зарегистрировано более 9 тыс. случаев коронавируса
Мир
Умер автор детского бестселлера «Очень голодная гусеница» Эрик Карл
Мир
Баку обвинил Ереван в диверсии с участием 24 военнослужащих
Пресс-релизы
В России состоится первый Российский туристический форум «Путешествуй!»

Сенатор назвал бессильной злобой слова президента Польши в адрес РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Высказывание президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия — «ненормальная страна», демонстрирует бессильную злобу. Об этом в четверг, 27 мая, заявил «Известиям» первый зампредкомитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Махнули с шашек: почему в Польше убрали флаг РФ с игрового стола
Организаторы турнира уже извинились перед российской стороной, но эпизод вызвал громкий резонанс

«Я думаю, что господин Дуда может стать нерукопожатным для российского руководства после таких высказываний. Наверное, господин Дуда забыл, кто спас его страну и всю Европу от фашизма, от нацизма, <…> кто боролся с международным терроризмом в Сирии, господин Дуда забыл, наверное, кто всегда выступал в защиту польских интересов в послевоенный период, и то, что сейчас польский руководитель ведет себя так, говорит о том, что они очень хотят играть роль первой скрипки в антироссийском шабаше, который пытаются проводить в Европе», — отметил сенатор.

По мнению Джабарова, в настоящее время бесполезно выстраивать какие-либо отношения с Варшавой. По его словам, возможно, стоит сократить любые контакты, подумать о санкциях, чтобы не ждать, что «прилетит от них», а также объяснить президенту Польши, что нельзя так высказываться о «большой стране».

Помимо этого, парламентарий назвал главным, что двигало Дудой, то тот факт, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен и что американские власти отступили от своей политики недопущения его запуска в эксплуатацию.

«Польша при этом теряет огромные деньги. <…> Я думаю, что это бессильная злоба», — заключил Джабаров.

Накануне президент Польши вновь обвинил Россию в агрессии, назвав ее при этом «ненормальной страной». По мнению польского лидера, действия Москвы на политической арене «требуют решительных действий со стороны международного сообщества». В связи с этим Дуда пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.

Ранее, 3 мая польский лидер в ходе выступления по случаю 230-й годовщины конституции республики назвал Россию врагом свободы. В конце апреля посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что российско-польские отношения в настоящее время находятся на самом плохом уровне со времен Второй мировой войны.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021