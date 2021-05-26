Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной»

Президент Польши Анджей Дуда вновь обвинил Россию в агрессии. Об этом глава государства заявил в среду, 26 мая, во время своего выступления в Грузии.

«Россия — ненормальная страна, это страна-агрессор», — цитирует его Dziennik Gazeta Prawna.

По мнению польского лидера, действия Москвы на политической арене «требуют решительных действий со стороны международного сообщества». В связи с этим Дуда пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.

3 мая президент Польши в ходе выступления по случаю 230-й годовщины конституции республики назвал Россию врагом свободы.

Ранее, 27 апреля, посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что российско-польские отношения в настоящее время находятся на самом плохом уровне со времен Второй мировой войны.