В Кремле ответили президенту Польши на фразу о «ненормальной России»

В Кремле негативно восприняли заявления президента Польши Анджея Дуды о России. Об этом в четверг, 27 мая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очень плохо относимся к такой риторике, она нам не нравится, мы ее не приемлим. Россия — это дружественная страна, страна сильная, уверенная в себе, самостоятельная», — отметил он в ходе пресс-конференции.

Песков добавил, что при этом РФ стремится к поиску дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, включая Польшу.

Ранее в четверг первый зампредкомитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» заявил, что высказывание президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия — «ненормальная страна», демонстрирует бессильную злобу. По мнению сенатора, в настоящее время бесполезно выстраивать какие-либо отношения с Варшавой.

Накануне президент Польши вновь обвинил Россию в агрессии, назвав ее при этом «ненормальной страной». По мнению польского лидера, действия Москвы на политической арене «требуют решительных действий со стороны международного сообщества». В связи с этим Дуда пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.

Кроме того, 3 мая польский лидер в ходе выступления по случаю 230-й годовщины Конституции республики назвал Россию врагом свободы. В конце апреля посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что российско-польские отношения в настоящее время находятся на самом плохом уровне со времен Второй мировой войны.