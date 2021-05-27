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В Госдуме оценили отказ Пентагона называть Россию врагом

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Несмотря на отказ Пентагона называть Россию врагом, говорить о решительном повороте в отношениях между Москвой и Вашингтоном преждевременно. Об этом в четверг, 27 мая, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

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«Мне кажется, преждевременно говорить о решительном повороте в российско-американских отношениях, для этого нет ни глубинных предпосылок, ни серьезных сигналов и симптомов. Для американских политиков всегда характерно делать не только ястребиные заявления, но и те заявления, которые потом могут толковаться и трактоваться как конструктивность их позиции, именно поэтому в политике вообще, а в американской политике тем более, важно оценивать людей, государственных деятелей не по словам, а по делам», — отметил он.

При этом депутат указал на то, что по всем ключевым вопросам как предыдущий президент США Дональд Трамп во многом оказался продолжателем линии другого главы государства Барака Обамы в российском направлении, так и действующий американский лидер Джо Байден, хотя стал президентом в условиях «жесткой конкуренции и сомнительного подсчета голосов», также пока не обозначил коренных перемен в российско-американских отношениях.

«Другое дело, что на самом деле перед встречей государственных лидеров (РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. — «Известия») принято создавать для этого достаточно благоприятный фон, но у подобного благоприятного фона бывает и вторая, изнаночная сторона», — указал Новиков.

Он напомнил о том, что в Вашингтоне уже заявляли о том, что они будут продолжать давить на Россию санкциями и иными способами, однако готовы к диалогу тогда, когда это отвечает интересам Соединенных Штатов.

«Нам здесь нужно быть крайне осторожными», — указал политик.

Накануне пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон не считает Россию врагом.

Ранее, 25 мая, в Кремле объявили, что лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились встретиться в Женеве 16 июня. Также СМИ сообщали, что встреча может пройти в женевском отеле InterContinental. Президент США предложил Путину провести саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля.

26 апреля Джен Псаки заявила, что США не рассматривают санкции в качестве единственного инструмента в выстраивании связей с Россией, однако стремятся к снижению напряженности в отношениях двух стран.

До этого, 15 апреля, Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении Москвы. Ограничения затронули 32 юридических и физических лица из РФ. Также в Соединенных Штатах заявили о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне.

На следующий день Москва объявила об ответных санкциях, которые предусматривают высылку американских дипломатов, запрет на въезд в страну ряда высокопоставленных деятелей США и др.

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