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Пентагон отказался называть Россию врагом

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Пентагон не считает Россию врагом, заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

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«Никто [в Пентагоне] не называет Россию врагом, это вы сделали, но это не то определение, которое бы мы использовали относительно России», — сказал он на брифинге 26 мая, комментируя учения Сербии и России, которую один из журналистов назвал «врагом» НАТО.

Говоря о маневрах РФ и Сербии, которая является участницей программы НАТО «Партнерство ради мира», Кирби подчеркнул, что на этот счет не располагает подробностями.

«Я бы хотел, чтобы эти две независимые страны сами обсуждали эти учения и свои двусторонние отношения», — отметил пресс-секретарь.

Представитель Пентагона также добавил, что Соединенные Штаты ценят участие Сербии в программе «Партнерство ради мира».

В Минобороны России 25 мая сообщили, что военнослужащие инженерных войск Вооруженных сил РФ прибыли в Сербию для участия в учениях, которые продлятся до 11 июня.

Сербия, которая формально хочет присоединиться к Евросоюзу, объявила военный нейтралитет в 2006 году и присоединилась к программе НАТО «Партнерство ради мира». Руководство Сербии выступает против членства в западном военном альянсе, хотя большинство ее соседей входят в НАТО.

С 20 по 25 мая в Сербии проходили тактические учения антитеррористической направленности. В них принимали участие подразделения специального назначения России и Сербии. От России в маневрах участвовали около 200 военных и 11 единиц военной техники.

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