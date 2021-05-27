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Количество облачных геймеров выросло в пять раз

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Российская аудитория облачного гейминга (когда люди играют в интернете на высоких скоростях, а не скачивают и устанавливают программы на устройство) выросла с 25 тыс. до 135 тыс. человек в 2020 году, подсчитали эксперты PwC и GFN.RU. «Известия» ознакомились с ключевыми выводами исследования.

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По оценке PwC и GFN.RU, объем российского рынка облачного гейминга в 2020 году составил $4,6 млн. Аналитики зафиксировали три тренда: интерес со стороны телеком-провайдеров, активную деятельность издателей игр, а также рост мобильного сегмента гейминга. По словам авторов исследования, телеком-операторы особенно заинтересованы в партнерстве с облачными игровыми платформами.

Сегодня все крупнейшие российские телеком-компании постепенно выходят на рынок с собственными предложениями для игроков. Так, свои подразделения облачного гейминга в режиме публичного бета-тестирования открыли Mail.ru (сервис My.Games), МТС (в партнерстве с GFN.RU) и «Сбер» (сервис SberPlay с декабря 2020 года доступен на «умной» приставке SberBox).

У российского рынка облачного гейминга есть большой потенциал к росту, указано в исследовании. На нем пока не представлены крупные международные игроки, такие как Google и Amazon. У российских компаний также нет доступа к облачному геймингу от производителей консолей PlayStation и Xbox, хотя сами приставки пользуются популярностью.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Игра, товарищи: количество облачных геймеров в РФ выросло в пять раз

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