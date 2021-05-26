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Европарламент одобрил проект решения по сертификатам вакцинации для ЕС

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Комитет по гражданским свободам Европарламента (ЕП) одобрил проект решения по сертификатам вакцинации от коронавируса для стран Евросоюза. Об этом 26 мая сообщает портал новостей Европарламента.

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Уточняется, что за проект цифровых сертификатов проголосовали 52 человека, 13 — против и трое воздержались.

«ЕП начал переговоры с очень амбициозными целями и сумел достичь хорошего компромисса путем кропотливых переговоров. Проект, вынесенный сегодня на голосование, обеспечит безопасное восстановление свободы передвижения по всему ЕС, поскольку мы продолжаем бороться с пандемией при должном уважении права наших граждан на недискриминацию и защиту данных», — заявил председатель Комитета по гражданским свободам и докладчик Хуан Фернандо Лопес Агилар.

Данный проект будет вынесен на голосование на пленарном заседании, которое состоится в первой половине июня. Далее он должен быть одобрен Советом ЕС.

«Ожидается, что постановление вступит в силу с 1 июля 2021 года», — говорится в сообщении.

Накануне лидеры 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе выступили в поддержку скорейшего внедрения в ЕС сертификатов вакцинации от коронавируса, введение которых намечено на 1 июля.

Участники саммита поручили Совету ЕС к середине июня пересмотреть рекомендации по внутренним границам сообщества с целью облегчения передвижения по территории союза.

21 мая постоянные представители 27 стран Евросоюза одобрили сертификаты о вакцинации, которые будут внедрены во всех государствах сообщества с 1 июля. Сертификат будет доступен в цифровом и бумажном форматах, содержащих QR-код. Его выдача будет бесплатной.

Известно, что разрешение посещать страны ЕС могут получить граждане, которые вакцинировались препаратами AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson, а также китайским Sinopharm. Российские препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» пока не входят в этот перечень.

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