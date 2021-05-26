Европарламент одобрил проект решения по сертификатам вакцинации для ЕС

Комитет по гражданским свободам Европарламента (ЕП) одобрил проект решения по сертификатам вакцинации от коронавируса для стран Евросоюза. Об этом 26 мая сообщает портал новостей Европарламента.

Уточняется, что за проект цифровых сертификатов проголосовали 52 человека, 13 — против и трое воздержались.

«ЕП начал переговоры с очень амбициозными целями и сумел достичь хорошего компромисса путем кропотливых переговоров. Проект, вынесенный сегодня на голосование, обеспечит безопасное восстановление свободы передвижения по всему ЕС, поскольку мы продолжаем бороться с пандемией при должном уважении права наших граждан на недискриминацию и защиту данных», — заявил председатель Комитета по гражданским свободам и докладчик Хуан Фернандо Лопес Агилар.

Данный проект будет вынесен на голосование на пленарном заседании, которое состоится в первой половине июня. Далее он должен быть одобрен Советом ЕС.

«Ожидается, что постановление вступит в силу с 1 июля 2021 года», — говорится в сообщении.

Накануне лидеры 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе выступили в поддержку скорейшего внедрения в ЕС сертификатов вакцинации от коронавируса, введение которых намечено на 1 июля.

Участники саммита поручили Совету ЕС к середине июня пересмотреть рекомендации по внутренним границам сообщества с целью облегчения передвижения по территории союза.

21 мая постоянные представители 27 стран Евросоюза одобрили сертификаты о вакцинации, которые будут внедрены во всех государствах сообщества с 1 июля. Сертификат будет доступен в цифровом и бумажном форматах, содержащих QR-код. Его выдача будет бесплатной.

Известно, что разрешение посещать страны ЕС могут получить граждане, которые вакцинировались препаратами AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson, а также китайским Sinopharm. Российские препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» пока не входят в этот перечень.