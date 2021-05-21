Послы стран Евросоюза одобрили сертификаты о вакцинации

Постоянные представители 27 стран Евросоюза одобрили сертификаты о вакцинации, которые будут внедрены во всех государствах сообщества с 1 июля. Об этом в пятницу, 21 мая, говорится в заявлении Совета ЕС.

«Комитет постоянных представителей совета сегодня единогласно поддержал политическое соглашение, достигнутое с Европарламентом 20 мая по европейскому цифровому сертификату COVID», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению, целью внедрения сертификатов заключается в обеспечении безопасного и свободного передвижения граждан во время пандемии COVID-19.

Сертификат будет доступен в цифровом и бумажном формате, содержащим QR-код. Его выдача будет бесплатной, добавили в Совете ЕС.

Ранее в этот день министр здравоохранения Испании Каролина Дариас заявила, что сертификаты вакцинации будут действовать на территории всего Европейского союза с 1 июля. Она добавила, что с 7 июня в страну смогут прибывать туристы из всех государств, которые вакцинировались препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Известно, что разрешение посещать страны ЕС могут получить граждане, которые вакцинировались препаратами AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson, а также китайским Sinopharm. Российские препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» пока не входят в этот перечень.