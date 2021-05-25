Страны ЕС поддержали скорейшее внедрение сертификатов вакцинации от COVID-19

Лидеры 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе выступили в поддержку скорейшего внедрения в ЕС зеленых цифровых пропусков (сертификатов вакцинации от коронавируса), введение которых намечено на 1 июля. Об этом говорится в опубликованном 25 мая итоговом заявлении саммита ЕС.

«Европейский совет приветствует достигнутое соглашение о цифровом сертификате COVID и призывает к его скорейшему осуществлению», — говорится в сообщении.

Уточняется, что лидеры стран поручили Совету ЕС к середине июня пересмотреть рекомендации по внутренним границам сообщества с целью облегчения передвижения по территории союза.

Участники саммита также пришли к положительной оценке пересмотра Советом рекомендаций по несущественным поездкам в Евросоюзе граждан, не входящих в сообщество стран. Речь идет об утверждении рекомендаций Еврокомиссии о разрешении въезда на территорию сообщества туристам, которые вакцинированы препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного применения.

«Продолжающаяся работа по наращиванию производства вакцин и обеспечению адекватных поставок по всему ЕС будет иметь ключевое значение», — сказано в заявлении.

21 мая постоянные представители 27 стран Евросоюза одобрили сертификаты о вакцинации, которые будут внедрены во всех государствах сообщества с 1 июля. Сертификат будет доступен в цифровом и бумажном форматах, содержащих QR-код. Его выдача будет бесплатной.

Известно, что разрешение посещать страны ЕС могут получить граждане, которые вакцинировались препаратами AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson, а также китайским Sinopharm. Российские препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» пока не входят в этот перечень.