Москвичам пообещали дожди до конца весны

Атмосферный фронт с запада принесет в Москву и Подмосковье небольшие и умеренные дожди до конца месяца, в выходные ожидается похолодание. Об этом сообщается в среду, 26 мая, на сайте Гидрометцентра России.

В среду в столице прогнозируется переменная облачность, в области возможен кратковременный дождь. В мегаполисе максимальная температура воздуха составит от +23 до +25 градусов, в Подмосковье — +20...+25 градусов.

Ночью 27 мая будет облачно с прояснениями, ожидается дождь. В Москве температура воздуха составит +13...+15 градусов, в Подмосковье — +11...+16 градусов. Днем прогнозируется переменная облачность, в Московской области местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха в столице поднимется до +21...+23 градусов, по области ожидается +19...+24 градуса.

По прогнозам синоптиков центра погоды «Фобос», в городе выпадет до 33% месячной нормы осадков, передает НСН.

28 мая прогнозируются облачная погода с прояснениями. Ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ночью в городе будет +12...+14 градусов, а днем — +22...+24 градуса, по области температура составит +9..+14 градусов и +20...+25 градусов, пишет РИАМО.

В субботу прогнозируется облачная погода с небольшим дождем. Ночью в Москве ожидается +12...+14 градусов, днем — +19...+21 градус, по области температура составит +9...+14 градусов и +18...+23 градуса соответственно.

30 мая местами ожидается кратковременный дождь. Температура ночью составит +6...+11 градусов, а днем — +14...+19 градусов.

31 мая местами также пройдет небольшой дождь. В последний день весны ночью прогнозируется +3...+8 градусов, а днем — +13...+18 градусов.