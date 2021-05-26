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Синоптик рассказала о похолодании в Москве в выходные

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Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в среду, 26 мая, спрогнозировала похолодание и дожди в регионе в выходные.

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Как заявила синоптик в беседе с «РИА Новости», в выходные 29 и 30 мая в столице ожидаются дожди и ветер. Кроме того, прогнозируется понижение дневной температуры до +16 градусов, пишет НСН.

По словам Поздняковой, уже в ночь на четверг, 27 мая, столица будет находиться в зоне атмосферного фронта, с которым ожидаются и дожди. В субботу, 29 мая, постепенно начнет понижаться температура воздуха. В ночные часы столбики термометров покажут +10…+12 градусов, днем — +20…+22 градуса. Ветер ожидается северо-восточный.

В воскресенье, 30 мая, прогнозируется облачная погода, временами дождь. Ночью температура воздуха составит порядка +10 градусов, днем — от +16 до +18 градусов. Также сохранится плотный северо-восточный ветер.

Температура продолжит снижаться и в понедельник, 31 мая, пишет «Москва 24».

Ранее, 26 мая, сообщалось, что россиян предупредили о мощных магнитных бурях 27–29 мая. По словам экспертов, готовиться к магнитным бурям не стоит, достаточно лишь следить за здоровьем, чаще выходить на прогулки, отдыхать и правильно питаться.

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