Эксперты назвали разряжающие смартфон приложения

Специалисты выделили ряд приложений, работа которых сильно уменьшает заряд батареи смартфона в течение дня, порекомендовав удалить их со своих телефонов.

По данным издания Daily Express, которое ссылается на исследование компании pCloud, данные приложения также занимают большие объемы памяти, что приводит к снижению производительности устройства.

По результатам исследования стало понятно, что наиболее «требовательными» приложениями являются Skype и Uber, которые могут израсходовать до 87% батареи. В список также вошли приложение Facebook, способное «съесть» до 82%, а также Instagram, Tinder и сервис бронирования апартаментов Airbnb.

Далее по списку идут WhatsApp, YouTube, Telegram и Zoom, которые способны израсходовать до 77% зарядки.

Антилидером в этом списке стало приложение для фитнеса Fibit, которое расходует 92% зарядки аккумулятора.

18 мая директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал о том, как спасти смартфон или планшет от перегрева. По его словам, необходимо спрятать гаджет в прохладное место, снять с него чехол и позволить ему самостоятельно остыть, выключив предварительно все ненужные приложения и мобильный интернет.