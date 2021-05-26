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Польша опровергла запрет рейсу «Белавиа» входа в свое воздушное пространство

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Польша не запрещала самолету «Белавиа», следующему по маршруту из Минска в Барселону, вхождение в свое воздушное пространство. Об этом в среду, 26 мая, сообщил пресс-секретарь польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич.

По его словам, агенство лишь передало самолету «Белавиа» информацию о возможных проблемах при пересечении воздушного пространства Франции.

«Ситуация выглядит так, что польские службы передали информацию пилотам о том, что у них могут быть проблемы с вхождением во французское воздушное пространство. Пилот получил информацию и анализирует ее», —сказал он.

Вместе с тем входить самолету в воздушное пространство Польши агенство не запрещало, подчеркнул пресс-секретарь.

«Польша ничего ему не запрещала», —заявил он ТАСС.

В качестве доказательства своих слов Лукашевич указал на факт приземления в варшавском аэропорту другого самолета авиакомпании «Белавиа» из Минска.

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