Глава Коми прокомментировал намерение жителей обратиться к Путину

Глава Коми Владимир Уйба отреагировал на намерение жителей села Мутный Материк, которое попало в зону разлива нефти, обратиться к президенту России Владимиру Путину, сообщает во вторник, 25 мая, РЕН ТВ.

Уйба встретился с жителями села 17 мая. Во время обсуждения один из участников предложил написать об экокатастрофе главе государства.

«Для чего меня избирали, чтобы потом Путину писать?» — заявил Уйба.

Разлив нефти произошел 11 мая. На следующий день глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный написал в Telegram, что источником загрязнения реки стал нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения.

С 17 мая в Коми после аварии на нефтепроводе был введен до особого распоряжения режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Усинском, Ижемском и Усть-Цилемском районах. Установлен региональный уровень реагирования.

23 мая местный житель одного из районов республики, где был введен режим ЧС, выразил мнение, что последствия экологического бедствия придется устранять долго.

На территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа на реке Колва действуют семь рубежей реагирования, дополнительные рубежи установлены на реках Уса и Печора у сел Мутный Материк, Щельябож и деревни Захарвань.​